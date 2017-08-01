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Getty Vakfı'ndan ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nin korunması için destek

01 Ağustos 2017 17:58

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Coventry Cathedral, Coventry, İngiltere (Mimar: Sir Basil Spence)

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Boston City Hall, Boston, Massachusetts (Mimarlar: Kallmann, McKinnell, & Knowles)

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Sidi Harazem Thermal Bath Complex, Sidi Harazem, Fas (Mimar: Jean-François Zevaco)

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Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japonya (Mimar: Kenzo Tange)

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St Peter's Seminary, Glasgow, İskoçya (Mimarlar: Andy MacMillan ve Isi Metzstein)

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Dessau Bauhaus Binası Dessau, Almanya (Mimar: Walter Gropius)

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Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), Sao Paolo, Brezilya (Mimar: Lina Bo Bardi)

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Price Tower, Bartlesville, Oklahoma (Mimar: Frank Lloyd Wright)

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Ortadoğu Teknik Üniversitesi- (Mimar: Altuğ ve Behruz Çinici)

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Melnikov Evi, Moskova, Rusya (Mimar: Konstantin Melnikov)

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Stadio Flaminio, Roma, İtalya (Mimar: Pier Luigi Nervi)

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Price Tower, Bartlesville, Oklahoma (Mimar: Frank Lloyd Wright)

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