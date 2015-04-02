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Dünya

'Germanwings uçağının düşme görüntüleri elinde olan bize göndersin'

Alman Bild gazetesi ile ve Fransız Paris Match dergisi uçağın içinden cep telefonu görüntüleri olduğunu bildirmişti

02 Nisan 2015 02:08

Germanwings şirketine ait yolcu uçağının düşmesini araştıran bir yetkili, 150 kişinin hayatını kaybettiği olayın görüntülerine sahip olan herkese bunları teslim etmeleri çağrısında bulundu. Fransız savcı Brice Robin, Alman ve Fransız medyası tarafından bildirilen ve kazadan önceki son saniyeleri gösterdiği ileri sürülen video hakkında ise bilgisi olmadığını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Robin, araştırmacıların henüz kaza yerinde bulunan cep telefonlarını incelemediklerini, kaza bölgesinde bulunmuş olan telefonlardaki görüntülere ilişkin bilgisi olmadığını belirtti.

 

Uçağın içinden görüntüler

 

Alman Bild gazetesi ile ve Fransız Paris Match dergisi uçağın içinden cep telefonu görüntüleri olduğunu bildirmişti.

Görüntülerde, kazadan hemen önce yolcular çığlık atıyor, kokpit kapısına metal bir nesne ile vuruluyor.

Fransız haber ajansı AFP de Çarşamba günü, Fransız savcının görüntülerin "hemen araştırmacılara teslim edilmesi gerektiğini" söylediğini aktardı.

 

150 kişi hayatını kaybetti

 

Bu arada, Germanwings yöneticileri 150 kişinin hayatını kaybettiği kaza bölgesini ziyaret ediyor.

Germanwings CEO'su Thomas Winkelmann ve Lufthansa Başkanı Carsten Spohr arama çalışmalarını incelemek için bölgeye gitti.

Ziyaret, şirketin Yardımcı Pilot Andreas Lubitz'in ruh sağlığı hakkında ne ölçüde bilgi sahibi olduğunun sorgulandığı bir dönemde gerçekleşti.

Lubitz'in daha önce şirkete "ağır depresyon" geçirdiğini söylediği ortaya çıktı.

Uçağın kokpitinden bir kayıt ise Lubitz'in felakete kasten neden olduğunu göstermekte.

 

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