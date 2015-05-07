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Dünya

Germanwings pilotu, son anda intihardan vazgeçmiş olabilir

Uzmanlar, Andreas Lubitz'in uçak dağa çarpmadan önce kendi devreye soktuğu otomatik alçalma mekanizmasını iptal etmeye çalıştığını açıkladı

07 Mayıs 2015 22:15

Germanwings uçağını Fransız Alpleri'ne kasten düşüren ikinci pilot Andreas Lubitz'in, son dakikada kararından vazgeçmiş olabileceği ortaya çıktı.150 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya dair soruşturma kapsamında uçağın karakutusunu inceleyen uzmanlar, Lubitz'in uçak dağın yamacına çarpmadan 93 saniye önce kendi devreye soktuğu otomatik alçalma mekanizmasını iptal etmeye çalıştığını açıkladı. 

Barcelona-Düsseldorf seferini yapan Airbus A-320'nin kokpit kapısını kilitleyen Lubitz, kaptan pilot Patrick Sondenheimer'ın içeriye girmesini engelleyerek uçağın düşmesine sebep olmuştu.

Uçağın karakutusunu inceleyen Fransız uzmanların raporuna göre, "Çarpmadan 93 saniye önce, sağ kumanda kolunda otomatik pilotu devre dışı bırakacak kadar güçlü olmayan 30 saniyelik bir müdahale kaydı" bulunuyor.

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