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Politika

Gerekçe ‘şifreli’ mesaj; Demirtaş’ın 17 sayfalık notuna el kondu!

Demirtaş'ın avukatıyla görüşmeleri sesli ve görüntülü olarak kaydedilecek

16 Kasım 2016 21:34

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘şifreli mesaj’ verme ihtimaline karşı 17 sayfalık notuna el kondu. Demirtaş’ın avukatlarıyla yaptığı görüşmeler teknik cihazla, sesli veya görüntülü olarak kaydedilecek. Avukatla görüşme sırasında bir görevli bulunacak. Demirtaş’ın avukatına, avukatın da Demirtaş’a verdiği belge örneklerine, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara da el konulacak.

DUVAR’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen 14 Kasım 2016 tarihli yazıda, “şüphelinin avukatları ile görüşmesi sırasında, toplum ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirilmesi, bunlara emir ve talimat verilmesi veya yorumlarıyla gizli açık, ya da şifreli mesajlar iletilmesi ihtimalinin bulunduğu kanaatine varılmıştır’ denildi.

17 sayfa nota el konuldu

Aynı tarihte Edirne F Tipi Cezaevi Disiplin Kurulu da toplandı. Bu toplantının konusu ise Demirtaş’ın el yazısı ile yazdığı ve avukatına vermek istediği notlardı. 7 ve 10 parçalık toplam 17 sayfadan oluşan iki ayrı not incelendi. Mektup Okuma Komisyonu’nca yapılan incelemede, avukata verilen iletilerin savunmaya ilişkin evraklar olmadığına karar verildi ve Demirtaş’a iade edildi. Kararda Demirtaş’ın buna itiraz hakkı bulunduğu da not edildi.

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