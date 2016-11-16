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Demirtaş'ın avukatları serbest bırakıldı

Pişkin, müvekkili Selahattin Demirtaş'la görüştükten sonra gözaltına alınmıştı

16 Kasım 2016 19:14

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın savunmasını üstlenen İstanbul Barosu avukatlarından Levent Pişkin ile Bursa Barosu avukatlarından Cahit Kırkazak serbest bırakıldı.

Bursa'da gözaltına alınan 9 kişi arasında bulunan, tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın savunmasını üstlenen İstanbul Barosu avukatlarından Levent Pişkin ile Bursa Barosu avukatlarından Cahit Kırkazak Nöbetci Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

​Mahkeme, iki avukatı yurt dışına çıkış yasağı koyarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Savcının tutuklanmalarını istediği 7 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.

Takvim, Sabah, Ulusal Kanal gibi bazı medya kuruluşları, 'Pişkin'in Demirtaş'ın mesajlarını propaganda amacıyla kullanılması için Almanya'da bir dergiye vereceğini' iddia etmişti.

Ne olmuştu?

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlığını üstlenen Pişkin, 14 Kasım sabaha karşı saat 5.00’da İstanbul’da evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınmadan önce Takvim, Sabah, Ulusal Kanal gibi yerlerde yayınlanan bir haberde, Pişkin'in Demirtaş'ın mesajlarını propaganda için kullanılması için Almanya'da bir dergiye vereceği iddia edilmişti.

Avukat Pişkin, hakkındaki soruşturma Bursa’da başlatıldığı için dün Bursa’ya götürülmüştü.

Levent Pişkin hakkında

Avukat ve LGBTİ aktivisti. Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyesi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul il yöneticisi. Hafıza Merkezi'nde çalışıyor. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü'nde (ATA) yüksek lisans yapıyor.

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