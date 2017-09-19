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Gerekçe 'şifreli haberleşme'; Demirtaş'ın kitabı cezaevine alınmadı

Selahattin Demirtaş'ın 'Seher' kitabı Diyarbakır Cezaevi'ne alınmadı

15 Ekim 2017 13:55

Tutukluluğu devam eden HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevindeyken yazdığı, 12 öyküden oluşan kitabı "Seher", Diyarbakır Cezaevi’ne alınmadı.

16 Eylül'de yayımlanan ve 20 günde 100 bin satış rakamına ulaşan kitabın cezaevine alınmamasına gerekçe olarak, ‘şifreli ve kontrolsüz haberleşme’ gösterildi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan gazeteci Amed Dicle, “Demirtaş’ın 'Seher' adlı kitabı, ‘şifreli ve kontrolsüz haberleşmeye' yol açabileceği’ gerekçesiyle Diyarbakır Cezaevi'ne alınmadı” ifadelerini kullandı.

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Selahattin DemirtaşcezaeviAmed DicleDiyarbakırSeheröykü kitabı

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