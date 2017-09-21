Demirtaş'ın 'Seher' kitabı Kılıçdaroğlu'na hediye edildi

HDP'nin tutuklu Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi'nde yazdığı Seher adlı öykü kitabını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye etti.

HDP'den yapılan açıklamada Seher'in, Demirtaş’ın isteği doğrultusunda Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerine de hediye edildiği belirtildi.

Demirtaş’ın hapishanede yazdığı ve 16 Eylül'de yayımlanan, 12 öyküden oluşan kitabı 'Seher'in ilk baskısı üç günde tükenmişti.

Demirtaş’ın kitabına olan ilgiyi ve siparişi karşılamak için 18 Eylül Pazartesi günü ikinci baskının yapıldığı belirtilmişti.

144 sayfadan oluşan kitaptaki öyküler şöyle: İçimizdeki Erkek, Seher, Temizlikçi Nazo, Bildiğiniz Gibi Değil, Kara Gözlere Selam Olsun, Cezaevi Mektup Okuma Komisyonuna Mektup, Denizkızı, Halep Ezmesi, Ah, Asuman!, Annemle Hesaplaşmalar, Tarih Kadar Yalnız, Sonu Muhteşem Olacak.