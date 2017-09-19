Demirtaş'ın 'Seher'i üç günde tükendi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın hapishanede yazdığı ve 16 Eylül'de yayımlanan, 12 öyküden oluşan kitabı "Seher"in ilk baskısı üç günde tükendi.

Demirtaş’ın kitabına olan ilgiyi ve siparişi karşılamak için 18 Eylül Pazartesi günü ikinci baskının yapıldığı belirtildi.

Kitabın iç kapağının her baskıda farklı bir renk olması planlandı. İlk baskıda bordo renkle yayınlanan iç kapak için ikinci baskıda mor renk tercih edildi. Kitaba özellikle yurt dışından da yoğun talep olduğunu belirten editörler, kitabın uluslararası alışveriş siteleri aracılığıyla da temin edilebileceğini belirtti.

144 sayfadan oluşan kitaptaki öyküler şöyle: İçimizdeki Erkek, Seher, Temizlikçi Nazo, Bildiğiniz Gibi Değil, Kara Gözlere Selam Olsun, Cezaevi Mektup Okuma Komisyonuna Mektup, Denizkızı, Halep Ezmesi, Ah, Asuman!, Annemle Hesaplaşmalar, Tarih Kadar Yalnız, Sonu Muhteşem Olacak.