Demirtaş'ın 'Seher'i, 20 günde 100 bin sattı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde kaleme aldığı, "Seher" adlı öykü kitabı 20 gün içinde 8 baskı yaparak 100 bin adede ulaştı.

Dipnot Yayınları'ndan yapılan açıklamada, "Demirtaş’ın 'Seher' aracılığıyla cezaevi duvarlarının gözeneklerinden sızdırdığı ışığın okurlarımız tarafından büyük ilgiyle karşılanması bizleri son derece mutlu etmiştir" denildi.

Ayraç, Demirtaş'ın resimlerinden

Yayınevi, "Demirtaş'ın cezaevinde yaptığı iki resmin de kitap ayracı olarak okurlara armağan edileceğini" duyurdu.

144 sayfadan oluşan kitapta; 'İçimizdeki Erkek', 'Seher', 'Temizlikçi Nazo', 'Bildiğiniz Gibi Değil', 'Kara Gözlere Selam Olsun', 'Cezaevi Mektup Okuma Komisyonuna Mektup', 'Denizkızı', 'Halep Ezmesi', 'Ah, Asuman!', 'Annemle Hesaplaşmalar', 'Tarih Kadar Yalnız' ve 'Sonu Muhteşem Olacak' başlıklı öyküler yer alıyor.