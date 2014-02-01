BTK ve TİB’in, T24 ve Sol Haber’in yanı sıra Gerçek Gündem’e de yayın yasağı tebligatı gönderdiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vererek "Sabah ve ATV'nin gizli sahibi Erdoğan mı?" sorusuna yanıt aradı.

BTK ve TİB ise önergeyi haberleştiren T24 ve Sol Haber’e haberin kaldırılması yönünde karar gönderdi. BTK ve TİB'in "haberi kaldırın" dediği sitelerden birinin de www.gercekgundem.com olduğu öğrenildi.

İşte TİB'den gelen o yazının ilgili bölümleri:

"Sayın Yetkili,

Bilindiği üzere, 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" 23/05/2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Türkiye'de İnternet içerik düzenlemeleri konusunda yetkili kamu kurumudur.

Başkanlığımıza aşağıda yer verilen alan adı/ URL adresleri ile ilgili mahkeme kararı gönderilmiştir.

Mahkeme kararına konu içeriğin çıkarılması ya da Türkiye'den erişiminin engellenmesi gerekmektedir.

Gereğinin derhal yapılmasını rica ederim.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

İlgili URL: Sabah ve Atv'nin gizli sahibi Erdogan mı

İlgili alanadı: gercekgundem.com

Mahkeme Adı: İstanbul 2.Asliye CM

Mahkeme Karar No: 2014/66

Karar Tarihi : 2014-01-23 00:00:00.0"

technoratideliciousredditfacebooktwitterlinkedinstumbleupondigg