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Yaşam

George Michael'ın otopsi raporu açıklandı

Ünlü şarkıcı Michael, 53 yaşında hayatını kaybetmişti

07 Mart 2017 20:41

Ünlü İngiliz şarkıcı George Michael'in otopsi raporu açıklandı. Raporda geçen aralık ayında hayatını kaybeden sanatçının kalp rahatsızlığı ve karaciğer yağlanmasından öldüğü belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Adli tıp uzmanı Darren Salter, doğal sebeplerden yaşamını yitiren Michael'ın ölümüne ilişkin başka tahkikat yapılmayacağını açıkladı.

Michael'ın hayatını kaybetmesinin ardından menajeri tarafından yapılan açıklamada, 53 yaşında hayata veda eden ünlü şarkıcının ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak duyurulmuştu.

Ancak ilk otopsi raporları, kesin nedeni belirlemeye yetmemişti.

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