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Kültür-Sanat

2016 bir efsaneyi daha beraberinde götürdü; işte George Michael'ın hafızalara kazınan 5 şarkısı

Albümleri 100 milyondan fazla satan George Michael, iki kez Grammy, üç kez de Amerikan Müzik Ödülleri'nin sahibiydi

26 Aralık 2016 22:41

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı George Michael pazar günü Oxfordshire'daki evinde hayatını kaybetti. Acı haberi kamuoyuna menajeri Michael Lippman duyurdu ve ölüm nedenini 'kalp yetmezliği' olarak açıkladı. 53 yaşında aramızdan ayrılan Michael, hem ABD hem de İngiltere tarihinde en çok bir numara olmuş müzisyenler arasındaydı. Şimdi hayranları sosyal medyada onu 'Last Christmas' adlı şarkısını paylaşarak uğurluyor... 

Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan İngiliz şarkıcı George Michael'ın albümleri 100 milyondan fazla sattı. Şarkıları İngiltere'de yedi kez liste başı olan Michael, üç kez Brit, iki kez de Grammy ödüllerinin sahibi oldu.

İşte George Michael'ın ardında bıraktığı 5 unutulmaz şarkısı...

1- Last Christmas

Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan George Michael, 1981'de okul arkadaşı Andrew Ridgeley ile birlikte kurduğu Wham! grubuyla şöhret kazandı. Wake Me Up Before You Go-Go, Freedom, Careless Whisper, I'm Your Man ve The Edge of Heaven gibi unutulmaz şarkılara imza atan Wham!, Çin'de sahneye çıkan ilk Batılı grup olduktan sonra 1986'da dağıldı.

2- Careless Whisper

George Michael daha sonra solo kariyerine başladı ve yaklaşık 40 yıla uzanan kariyerinde pop müzik tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından biri oldu. Michael'ın albümleri 100 milyondan fazla sattı. Şarkıları İngiltere'de yedi kez liste başı olan Michael, üç kez Brit, iki kez de Grammy ödüllerinin sahibi oldu.

3- One More Try

A Different Corner, Jesus To A Child, ve Fastlove, Faith ve Last Christmas, George Michael'ın diğer unutulmaz şarkıları arasındaydı.

4- Faith

Madonna ve Michael Jackson ile birlikte MTV'nin kurulması ve 80'lerde video kliplerin gelişmesinde en büyük rolü olan üç şarkıcıdan biridir. 

5- Wake Me Up Before You Go-Go

Albümlerinden ikisi "Ölmeden Önce Dinlenmesi Gereken 1001 Albüm" arasındadır.

En son 2011 yılında zatürre olan ve bu nedenle bazı konserlerini ertelemek zorunda kalan George Michael'ın ünlü şarkılarından "Freedom"ın öyküsünün anlatıldığı belgesel Mart ayında vizyona girecekti.

 

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