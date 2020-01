Ünlü şarkıcı George Michael hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz şarkıcı George Michael 53 yaşında hayatını kaybetti.

George Michael'ın ölümünü kamuoyuna menajeri açıkladı.

Michael'ın pazar günü Oxfordshire'daki evinde evinde yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Polis, Michael'ın ölümünde şüpheli herhangi bir durum olmadığını açıkladı.

Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan şarkıcı, 1980'li yıllarda Wham! grubuyla ün kazanmıştı.

George Michael daha sonra solo kariyerine başlamış ve pop müzik tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından biri olmuştu.

George Micheal kimdir?

Asıl adı "Georgios Kyriacos Panayiotou" olan ünlü şarkıcı, 1980'li yıllarda okul arkadaşı Andrew Ridgeley ile birlikte kurduğu Wham! grubuyla şöhret kazandı.

"Wake Me Up Before You Go", "Freedom" ve "I'm Your Man" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Wham! Çin'de sahneye çıkan ilk batılı grup oldu.

Ünlü şarkıcının grubun solisti olarak seslendirdiği birçok şarkı liste başı oldu.

Creless Whisper 7 milyon sattı

Grubun 1986'da dağılmasından sonra solo kariyerine başlayan Michael'ın ilk single'ı 1984'te çıkardığı "Careless Whisper" oldu.

Michael'ın bu şarkısı dünya çapında yedi milyon sattı.

"Faith" adındaki ilk albümünü 1987 yılında çıkaran Michael, pop müzik tarihindeki en iyi şarkıcılardan biri olarak gösteriliyor.

2 kez Grammy aldı

Albümleri 100 milyondan fazla satan George Michael; iki kez grammy, üç kez de Amerikan Müzik Ödüllerinin sahibi oldu.

İtalyan opera sanatçısı Luciano Pavarotti, Elton John, Paul McCartney gibi efsane şarkıcılarla düet yaptı.

Kissing A Fool, Freedom, son noel şarkısı "Last Christmas" gibi dünyaca ünlü şarkıların bestecisi ve yorumcusuydu.

George Michael’in ölümünün bir noel gününe denk gelmesi müzik dünyasını yasa boğdu.

Uyuşturucu sorunu vardı

İngiliz şarkıcının son 10 yılda uyuşturucu sorunları olduğu biliniyordu. George Michael 1998 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nde ahlaka aykırı davranış nedeniyle gözaltına alınmış daha sonra eşcinsel olduğunu açıklamıştı.

6 yıl önce zatürre oldu

Michael, en son 2011 yılında zatürre olmuş ve bu nedenle bazı konserlerini ertelemek zorunda kalmıştı.