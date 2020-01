George Clooney, Brad Pitt ve Diaspora Ermeni katliamının 100. yılı için bir arada

Amerika’daki Ermeni Diasporası’nın önde gelen isimleri, Ermeni katliamının 100. yılı anma etkinlikleri kapsamında ünlü Hollywood yıldızları ve insan hakları savunucularıyla iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

George Clooney’in kuruculuğunu yaptığı ‘Not On Our Watch’ organizasyonunun desteğiyle her sene verilmek üzere bir ödül tasarlanıyor. Ödül, başka insanların hayatını kurtarmak için kendini riske atan kişilere verilecek. 'Not On Our Watch’un kurucuları arasında Mat Damon, Brad Pitt gibi ünlüler de var.

Ermenileri kurtaran Türkler de var

Agos'un yayımladığı The New York Times gazetesinden Rick Gladstone’un haberine göre, 10 Mart Salı günü New York’ta düzenlenecek tanıtımla gün yüzüne çıkacak olan ödül - kimisi Türkler tarafından kurtarılarak - katliamdan kaçmayı başaran Ermenilerin yaşadıklarına dikkat çekecek. The New York Times’ın haberine göre yaklaşık 500 bin Ermeni, yabancı kişi ve kurumların müdahalesiyle Soykırım’dan kurtulmayı başardı.

Yeni ödülün ve aynı zamanda ‘100 Hayat İnisiyatifi’nin sponsorlarından olan Rusyalı Ermeni yatırım bankacısı Ruben Vardanyan, “Çok sayıda Ermeni’nin hayatını kurtaran kişilerin gösterdiği insanlık, güç ve fedakârlık, bu hikâyelerin anlatılmasını zorunlu kılıyor” diyor ve ekliyor, “Benim büyükbabam da bir misyoner tarafından kurtarıldı.”

İsmini, katliamdan hayatta kalan Aurora Mardiganian’dan alan Aurora Uyanan İnsanlık Ödülü ilk kez gelecek yıl verilecek. Ödülün miktarıysa 1 milyon dolar. Mardiganian, henüz bir çocukken ailesinin katledilişine tanık olmak zorunda kaldı. Hayatını soykırım konusunda insanları bilinçlendirmeye adayan Mardiganian, 1919 yılında gösterime giren ‘Ravished Armenia’ (Kirletilen Ermenistan) filminde de rol aldı.

George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon

Ödülün Ermeni sponsorlarına destek veren Not On Our Watch’un amacı kitlesel kıyımların önüne geçmek. Organizasyonun geçmiş yıllarda yürüttüğü öne çıkan proje, ‘Satellite Sentinel Project’ (Uydu Gözcüsü Projesi) adıyla da bilinen Afrika’daki olası kıyımları uydu görüntüleriyle ortaya çıkarmaktı. George Clooney’in kurucusu olduğu Not On Our Watch’un diğer kurucuları Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle.

Clooney yaptığı açıklamada, grubunun ödülün Ermeni sponsorlarıyla aynı amacı paylaştığını ve bu amacın “soykırımın etkilerine karşı dünyanın dikkatini çekip kitlesel kıyımları sonlandırmak için kaynak aktarmak" olduğunu söyledi.

Ödül komitesi

Henüz netlik kazanmasa da ödül komitesinde yer alacak isimler arasında George Clooney’in yanı sıra, Nobel Barış Ödülü sahibi Elie Wiesel ve Oscar Arias; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komisyonu’nun eski komiserlerinden Mary Robinson; katliamın önlenmesi konusunda Birleşmiş Milletler danışmanı Gareth Evans; dünya genelinde kalkınma, demokratikleşme ve insan hakları konularında projeler yürüten New York’taki Carnegie Corporation’ın başkanı, İran doğumlu Amerikalı akademisyen Vartan Gregorian ve başka ünlü insan hakları savunucuları olacak.

Sponsorlardan yapılan açıklamaya göre ödül için 24 Nisan 2016’da Yeravan’da düzenlenecek törende, George Clooney’e bir de açılış ödülü takdim edilecek.

George Clooney’in insan hakları avukatı olan eşi Amal Alamuddin Clooney, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire’de yeniden görülen ‘Perinçek – İsviçre’ davasında müdahil olan Ermenistan’ı temsil etmişti.