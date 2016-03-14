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Genelkurmay’dan Rusya’nın iddialarına yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Suriye'ye geçtiğini iddia etmişti

14 Mart 2016 22:26

Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'nin Suriye sınırını geçtiği yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Lavrov: "Türk askerleri Suriye topraklarında"

Genelkurmay'ın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"14 Mart 2016 tarihinde bazı basın yayın organlarında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’a atfen "Türkiye şu anda Suriye sınırını geçerek birkaç yüz metre içeride siperler kazmaya başladı bile." ifadelerini içeren haberler yer almıştır.
Söz konusu iddialar gerçek dışıdır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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