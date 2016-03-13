'Türk askerleri Suriye topraklarında'



Rus televizyon kanalı Ren-TV'ye konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Türkiye, Suriye topraklarında güvenli bir bölge oluşturmanın bir egemenlik hakkı olduğunu beyan etmeye başladı" açıklamasını yaptı.

"Elimizdeki verilere göre halihazırda Suriye sınırının yüzlerce metre ötesinde bulunuyorlar" şeklinde konuşan Lavrov, bu durumu "ürpertici bir yayılma" sözleriyle değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin muhalefetine rağmen Rusya'nın Birleşmiş Milletler'in barış görüşmelerine Suriyeli Kürtleri dahil etmesi için de ısrarcı olacağını söyledi.