Suriye görüşmeleri Cenevre'de başlıyor



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Cenevre'deki Suriye barış görüşmeleri öncesinde Devlet Başkanı Beşar Esad ve muhalif gruplara çağrıda bulunarak ‘müzakerelerde samimi olmalarını' istedi. Steinmeier, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, iki hafta ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen Suriye'deki durumun son derece kırılgan olduğunu ve herşeyin pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyledi.

Beş yıldır devam eden kanlı iç savaşı sona erdirme imkânlarının ele alınacağı Cenevre müzakerelerinde Suriye'de geçiş hükümeti kurulması ve yeni bir anayasa hazırlanması için gerekli şartlar ele alınacak. Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Şam yönetiminden ve muhaliflerden ‘Cenevre'ye formalite icabı değil, vakit geciktirmeden müzakerelere başlanması için gelmelerini' istedi. Uluslararası toplumun da aktif kalması gerektiğini belirten Frank-Walter Steinmeier, öncelikle Beşar Esad'ın en önemli müttefikleri sayılan Rusya ve İran'ın Şam yönetimine baskı yapması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre görüşmelerine katılacaklarını bildiren Suriye yönetimi ve Batı tarafından desteklenen muhalif grupların temsilcileri ile ayrı ayrı bir araya gelecek. Taraflar arasındaki derin görüş ayrılıkları nedeniyle müzakerelerin kolay geçmeyeceği belirtiliyor.

Rusya ve İran'a Kerry'den uyarı

Suriye muhalefeti Beşar Esad'ın devlet başkanlığından ayrılmasını talep ediyor. Suriye hükümeti muhalif grupları ‘güçlerine güvenmemeleri' hususunda uyardı. Rusya müzakerelere Suriye Kürtlerinin de katılmasını isterken, muhalefet bu talebe karşı çıkıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, "Şimdiye kadar kat edilen mesafenin Suriye'nin kaderini etkilemeye yetmeyeceğini" söyledi.

Muhalefeti destekleyen Arap ülkelerinin, hükümet kuvvetleriyle birlikte çarpışan Hizbullah milisini terör örgütü addetmesi, Hizbullah'ın Cenevre görüşmelerine katılmasını zorlaştırıyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya ve İran'dan şiddetin yeniden alevlenmemesi için Şam yönetimi üzerindeki nüfuzlarını kullanmalarını istedi. Kerry, Almanya, Fransa ve İngiltere dışişle bakanlarıyla buluşmasının ardından verdiği demeçte, "iddialara göre ateşkesin en çok Suriye hükümet kuvvetlerince ihlal edildiğini" belirtti.

"Görüşmelere Suriye Kürtleri de katılmalı"

Rusya taraflardan uzlaşma gönüllüğü göstermelerini istedi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov televizyondan yayınlanan konuşmasında, müzakerelere dahil edilmedikleri takdirde Kürtlerin Suriye'den bağımsızlık kazanmaya çalışacaklarını söyledi. Rusya, IŞİD'in geri alınması için ABD ile el ele vermeye hazır olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanı Lavrov, Rakka uluslararası koalisyonun operasyon alanı olan doğu Suriye'de bulunduğu için Amerikalılarla koordineli harekat düzenleyebileceklerini söyledi.

Türkiye, PKK ile işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Suriye Kürtlerinin Cenevre'ye çağrılmasına karşı çıkıyor. Türkiye sınırına yakın Suriye topraklarını kontrol eden Kürt grupları, Batı'nın IŞİD ile mücadeledeki en önemli müttefiklerinden sayılıyor.

Devletler topluluğunun kasım ayında siyasi çözümün yol haritası üzerinde anlaştığı Suriye'deki iç savaşın patlak verdiği 2011 yılından bu yana 250 bin kişi ölmüş, 4,6 milyon Suriyeli yurtdışına kaçmak zorunda kalmış, 6,6 milyon kişi ülke içinde mülteci durumuna düşmüş ve insani yardıma muhtaç Suriyelilerin sayısı 13,5 milyona yükselmişti.