Rusya hava kuvvetlerinin bir kısmını Suriye'den çekmeye başlıyor

Rusya, Suriye’deki hava kuvvetlerini bugünden itibaren çekmeye başlayacağını duyurdu.

Sputnik’in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görevlerini büyük oranda yerine getiren Suriye'deki Rus hava güçlerinin salı gününden itibaren geri çekilmesi yönünde emir verdiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir araya gelen Putin, Suriye’deki Rus güçlerinin barış süreci için gereken koşulları yarattığını söyledi.

Rus lider, “Askerlerimiz profesyonelliklerini, uyumlarını ve topraklarımızdan uzaktaki çatışma alanıyla ortak sınıra sahip olmadan silahlı çalışmayı organize etme yeteneğini sergiledi” diye konuştu.

“Umarım, bugünkü kararımız, çatışan

taraflara iyi bir sinyal olur”

Rus askerlerin Suriye’den çekilmesinin bu ülkedeki siyasi güçler arasında müzakere sürecini teşvik etmesini umduğunu dile getiren Putin, “Umarım, bugünkü kararımız, çatışan taraflara iyi bir sinyal olur. Umarım, bu karar sürecin tüm katılımcılarının güvenini önemli ölçüde artırır” ifadelerini kullandı.

Tartus ve Hmeymim’deki üsler

korunmaya devam edecek

“Tartus’taki deniz üssü ile Hmeymim’deki hava üssü çalışmaya devam edecek” diyen Rusya Devlet Başkanı, bu üslerin karadan, denizden ve havadan sağlam bir şekilde korunması gerektiğinin altını çizerek, orada kalacak askerlerin, ateşkesi kontrol etmeye devam edeceklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü, Rus liderin Suriye’deki askerlerin geri çekilmesi konusunda Devlet Başkanı Beşar Esad’ı da bilgilendirdiğini aktardı.

"Suriye'den tamamen çekilmeyecek"

Al Masdar'ın haberine göre ise Rusya yalnızca çoğunluğu Lazkiye'de bulunan kara kuvvetlerini geri çekerken Suriye'deki hava kuvvetlerinin varlığı sürecek.