Genelkurmay, taziye mesajını doğruladı: Son 1.5 yılda Hasan Karakaya'nın TSK'ya bakışı değişmişti

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya’nın ölümünün ardından başlayan ‘taziye’ tartışmalarının odağındaki Genelkurmay Başkanlığı, taziye mesajını doğruladı.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, üst düzey bir Genelkurmay yetkilisi, Karakaya’nın ölümünün ardından oğlu Fatih Karakaya’nın, Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü tarafından arandığını ve sadece “Taziyede bulunulduğunu” açıkladı. "Kendisinin geçmişte TSK aleyhine yorum ve köşe yazıları olduğu doğdurur" denen açıklamada, "Ancak son 1.5 yıldır kendisi ile kurulan dialog ve TSK’nın özellikle terörle mücadele konusundaki çalışmalarının anlatılması sonucu, merhum Karakaya’nın TSK’ya bakışı değişmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Genelkurmay’ın, Karakaya için kullanıldığı iddia edilen “Dik duruşundan taviz vermedi” ifadesi tartışma konusu olmuş, Akit ise söz konusu ifadeyi “sehven” tırnak içinde yazdığını söylemişti. Genelkurmay yetkilisi de bu düzeltmeyi teyit ederek, "Karakaya'yla ilgili ‘Dik duruş’ gibi herhangi bir yorumda bulunulmamış, sadece acıları paylaşılmıştır" dedi.

Açıklamayı yapan üst düzey Genelkurmay yetkilisi üst makamlara da verilen bilgiyi şöyle paylaştı:

SADECE BAŞSAĞLIĞI: Hasan Karakaya’nın vefatı üzerine Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanımız Tuğgeneral Özkürkçü, Karakaya’nın oğlu Fatih Karakaya’yı telefonla aramış ve başsağlığı dileklerini iletmiş, ailesine sabır dilemiştir. Bunun dışında merhumla ilgili ‘Dik duruş’ gibi herhangi bir yorumda bulunulmamış, sadece acıları paylaşılmıştır. Zaten daha sonra Akit Gazetesi bir açıklama yaparak, dik duruş v.s konusunun muhabirleri tarafından eklendiğini belirtmiştir.

NEDEN ARANDI?: Basın birimimiz tarafından bir gazetenin yönetmeni olan Hasan Karakaya’nın ailesine taziye, insani bir düşünce ile yapılmıştır, rahmet dilenmiştir. Kendisinin geçmişte TSK aleyhine yorum ve köşe yazıları olduğu doğdurur. Ancak son 1.5 yıldır kendisi ile kurulan dialog ve TSK’nın özellikle terörle mücadele konusundaki çalışmalarının anlatılması sonucu, merhum Karakaya’nın TSK’ya bakışı değişmiştir. Akit gazetesi birçok yanlış duyuma dayalı haberi bu diyalog sonucu düzeltmiş ya da yayınlamamıştır.

TAZİYE AÇIKLANDI: Karakaya’nın oğluna taziye telefonu açıldığı Tuğgeneral Özkürkçü tarafından mail mesajı ile 84 ayrı gazeteciye de bildirilmiştir. Taziye sonrası yapılan yorumlar ve eleştiriler üzerine yeni bir açıklama yapılmamış, merhum üzerinden bir tekzip yapmanın gereksiz olduğu kanaatine varılmıştır. Zaten ilgili gazete bu düzeltmeyi bizzat kendisi yapmıştır.

GEÇMİŞTE DE YAPILDI: Geçmişte TSK aleyhinde çok sayıda yorum ve sözleri bulunan yazar Çetin Altan’ın ölümü sonrası da ailesine başsağlığı dilenmiştir. Tüm bu taziyeler insani bir görev ile yapılmaktadır. İnsani olayları, bambaşka şekle çekmek uygunsuzdur. Merhum gazeteciler, Cüneyt Arcayürek, Erol Simavi, Mehmet Ali Birand, Hasan Pulur için de taziye mesajı yayınlanmış ya da ailelerine başsağlığı dileklerimiz iletilmiştir.