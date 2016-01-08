Genelkurmay'dan 'Hasan Karakaya'ya taziye' açıklaması

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya’nın ölümünün ardından Genelkurmay'ın yaptığı taziye ile ilgili tartışmalar devam ederken, Genelkurmay'dan bir açıklama daha geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Akit'e taziye dileklerini sunduğu öne sürülen Genelkurmay Başkanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ertuğrul Gazi Özkürkçü'nün konuya ilişkin açıklamasını bugünkü köşesine taşıdı. Özkürkçü, daha önce Genelkurmay tarafından taziye mesajı yayınlamış gazetecilerin listesini açıkladı. Söz konusu listede Karakaya'nın ismi yer almazken Özkürkçü, "Bunların dışında vefat eden bazı yazar ve sanat dünyasına ait isimler de var ama onlar uzun bir liste, gerek görmedim göndermeye" ifadesini kullandı.

Genelkurmay'ın Hasan Karakaya için kullanıldığı iddia edilen "Dik duruşundan taviz vermedi" ifadesi tartışma konusu olmuş, Akit ise söz konusu ifadeyi "sehven" tırnak içinde yazdığını açıklamıştı.

Özkürkçü'nün açıklamasını köşesinde paylaşan Bayer'in yazısından ilgili bölümler şöyle:

Genelkurmay Başkanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ertuğrul Gazi Özkürkçü, gazeteci Hasan Karakaya’nın ölümü nedeniyle, Akit’in tartışma konusu olan ‘sehven’ gösterilen sözleri üzerine köşemize şu açıklamayı yaptı:

“Size vefatlarını müteakip ailelerine taziyede bulunduğumuz kişilerin bazılarını gönderiyorum. Bunların dışında vefat eden bazı yazar ve sanat dünyasına ait isimler de var ama onlar uzun bir liste, gerek görmedim göndermeye.

M. Ali Birand 19 Ocak 2013, Prof. Toktamış Ateş 21 Ocak 2013, Yaşar Kemal 28 Şubat 2015, Zeki Alasya 10 Mayıs 2015, Erol Simavi 8 Haziran 2015, Cüneyt Arcayürek 23 Haziran 2015, Levent Kırca 12 Ekim 2015, Çetin Altan 22 Ekim 2015, Hasan Pulur 1 Aralık 2015.”