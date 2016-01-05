Akit: Genelkurmay’ın taziyesine ‘dik duruş’ ifadesini biz ekledik!

Yeni Akit Gazetesi, Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya’nın ölümünün ardından Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü’nün “Haksızlığa karşı en zor zamanda konuşmasını bilmiş ve dik duruşundan asla taviz vermemiştir” ifadeleriyle dile getirdiği taziye mesajı ile ilgili 'sehven' açıklaması yaptı.

Akit’ten yapılan açıklama şöyle:

Muhabirimizin haberde kullandığı sehven tırnak içine alınan ‘dik duruş’ ifadesi de belli kesimler tarafından eleştiri yapıldı. Karakaya’nın milli kimliğine yapılan vurguyu yansıtan “dik duruş” ifadesi üzerinden Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuggeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü hedef alındı. Oysa haberde yer alan “En zor zamanlarda dik duruşundan taviz vermedi” cümlesi gazetemiz tarafından, merhum Hasan Karakaya’nın son dönemde TSK’nın terörle mücadelesinde hep ordunun yanında durduğu ve TSK tarafından yayınlanan bilgilendirmelere birinci derecede önem verdiğini ortaya koyan bir ifade olarak eklenmiştir.

Özkürkçü, sehven tırnak içine alınan ifadeden dolayı malum çevrelerin haksız saldırılarına maruz kalmıştır. Yeni AKİT hep doğrunun yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Mealen söylenmiş bir cümlenin kimi neden rahatsız ettiği de çok manidar değildir aslında....