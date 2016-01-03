Genelkurmay’dan Akit’e taziye: Karakaya, dik duruşundan asla taviz vermemiştir

Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü'nün, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya için taziyelerini ilettiği ve "dik duruşundan asla taviz vermemiştir" dediği belirtildi.

Yeni Akit'in haberine göre, Özkürkçü, Hasan Karakaya’nın oğlu Fatih Karakaya ile görüştü. Özkürkçü, Hasan Karakaya’nın "Türkiye’nin en önde gelen gazetecilerden" olduğunu belirterek, “Haksızlığa karşı en zor zamanda konuşmasını bilmiş ve dik duruşundan asla taviz vermemiştir” dedi.

Haberde Özkürkçü'nün, Karakaya'nın ölümüyle birlikte "Türk gazeteciliği açısından yeri doldurulamayacak bir boşluğun oluşacağını" söylediği; "başta ailesi olmak üzere, Akit camiasına, Türk Basınına ve okurlarına, Genelkurmay Başkanlığı adına başsağlığı dileklerini ilettiği" belirtildi.