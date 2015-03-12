Genelkurmay Başkanlığı'ndan asker intiharlarına tetikli önlem

Genelkurmay Başkanlığı, son dönemde art arda yaşanan asker intiharları ve şüpheli ölümler için askerin kendini vurmasını engelleyecek yeni bir tetik mekanizması hazırladı.

Yeni tetik mekanizması ile erlerin kışlada nöbet tutarken kullandığı silahların tetik kısmı özel bir düzenekle kapatıldı. İntihara yeltenmek isteyen asker, tetiği kendine doğrultup çekmek istediğinde düzenek devreye giriyor. Kurulan düzenek ile askerlerin, tetiği kafasına veya çenesinin altına dayayarak intihar etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.





3 ayda 7 intihar





Şüpheli asker ölümleri ve intiharları ile ilgili çalışma yapan askerhaklari.com sitesinin verilerine göre, 2015'in ilk 3 ayında 7 asker 'zorunlu' askerlik nedeniyle intihar etti.