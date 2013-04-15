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Son bir yıl içinde 61 asker intihar etti

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 2002’den bugüne intihar eden asker sayısının 965, son bir yıl içinde ise 61 olduğunu söyledi

15 Nisan 2013 20:20

Hülya Karabağlı/ Ankara

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, son bir yıl içinde 61, 2002’den bu yana ise  965 askerin  intihar ederek  yaşamını yitirdiğini açıkladı.

CHP İzmir Miletvekili Mustafa Moroğlu’nun soru önergesini yanıtlayan bakan Yılmaz, TSK bünyesinde  Rehberlik ve Danışma Merkezi ( RDM)’de görev yapan 744  personelin 489’unun psikolog ve psikolog danışman bulunduğuna dikkat çekti.

Yılmaz, önergeye verdiği yanıtta, “TSK’da  Rehberlik ve Danışma Merkezi (RDM) sorunlu oldukları tespit edilen personelin RDM’ye sevk edilmesi, doktor muayenesi gerektirenlerin  revir doktoruna gönderilmesi, doktor tarafından gerek görülmesi halinde  sıralı  sevk zincininin izlenerek  tedavisinin yapılmasını ve konuyla ilgili olarak  her safhada lider personelle  koordinesini  göngörmektedir” dedi.

 

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