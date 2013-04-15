Son bir yıl içinde 61 asker intihar etti

Hülya Karabağlı/ Ankara

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, son bir yıl içinde 61, 2002’den bu yana ise 965 askerin intihar ederek yaşamını yitirdiğini açıkladı.

CHP İzmir Miletvekili Mustafa Moroğlu’nun soru önergesini yanıtlayan bakan Yılmaz, TSK bünyesinde Rehberlik ve Danışma Merkezi ( RDM)’de görev yapan 744 personelin 489’unun psikolog ve psikolog danışman bulunduğuna dikkat çekti.

Yılmaz, önergeye verdiği yanıtta, “TSK’da Rehberlik ve Danışma Merkezi (RDM) sorunlu oldukları tespit edilen personelin RDM’ye sevk edilmesi, doktor muayenesi gerektirenlerin revir doktoruna gönderilmesi, doktor tarafından gerek görülmesi halinde sıralı sevk zincininin izlenerek tedavisinin yapılmasını ve konuyla ilgili olarak her safhada lider personelle koordinesini göngörmektedir” dedi.