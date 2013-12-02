Milli Savunma Bakanı: Son 11 yılda 1035 asker intihar etti

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Milli savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a veridği yanıta göre, 2002-2013 yılının Ekim ayına kadar olan dilimde bin 35 er ve erbaş intihar etti. 2002 yılında 157, 2005’de 99, 2003’de 95 intiharların en yüksek yılı oldu. 1 Ocak 2013 ile Ekim 2013 arası yani 10 aylık dönemde toplam 52 asker intihar etti.

11 yılda kışlada bin 35 intihar

İsmet Yılmaz’ın verilerine göre, kışlara intihar rakamları yıllara göre şöyle: 2002 ( 157), 2003 (95), 2004 (87), 2005 (99), 2006 (85), 2007(88), 2008 (83) 2009 (75), 2010 (80), 2011 (65), 2012 (69), 01 Ocak ve ekim arası yani 10 aylık dönemde 52. Böylelikle son 11 yılda toplam bin 35 askerin hayatına son verdiği anlaşılıyor. Bakan, askerlik sırasında hayatını kaybeden erbaş ve erlerin ailelerine TSK Mehmetçik vakfı tarafından toptan ödeme yapıldığını belirtti. Bakan, erbaş ve erlerin çocuk ya da çocuklarına ‘bakım ve öğretim yardımı’ yapıldığını söyledi.

Milli Bavunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın, CHP’li Tanal’a verdiği yanıt şöyle: