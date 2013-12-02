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Milli Savunma Bakanı: Son 11 yılda 1035 asker intihar etti

İsmet Yılmaz'ın rakamları, 11 yılda intiharın yaşanmadığı bir yıl yok. 2002 yılında tam 157 er ve erbaş intihar etti

02 Aralık 2013 16:31

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Milli savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a veridği yanıta göre, 2002-2013 yılının Ekim ayına kadar olan  dilimde bin 35 er ve erbaş  intihar etti. 2002 yılında 157, 2005’de  99, 2003’de 95 intiharların en yüksek yılı oldu. 1 Ocak 2013 ile Ekim 2013 arası yani 10 aylık dönemde toplam 52  asker intihar etti.

 

11 yılda kışlada bin 35 intihar

 

İsmet Yılmaz’ın  verilerine göre, kışlara intihar  rakamları  yıllara göre  şöyle: 2002 ( 157),   2003 (95), 2004 (87), 2005 (99), 2006 (85), 2007(88), 2008 (83) 2009 (75), 2010 (80), 2011 (65),  2012 (69), 01 Ocak ve ekim  arası yani 10 aylık dönemde 52.  Böylelikle son 11 yılda  toplam bin 35  askerin hayatına son verdiği  anlaşılıyor.  Bakan, askerlik sırasında hayatını kaybeden erbaş ve erlerin ailelerine TSK Mehmetçik vakfı tarafından  toptan  ödeme yapıldığını belirtti. Bakan,  erbaş ve erlerin çocuk ya da çocuklarına  ‘bakım ve öğretim yardımı’ yapıldığını  söyledi.

 Milli   Bavunma  Bakanı  İsmet Yılmaz’ın, CHP’li Tanal’a verdiği yanıt şöyle:

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