TSK, asker intiharlarında sayıyı daha az göstermek için dezenformasyon mu yapıyor?

Hülya KARABAĞLI/ Ankara

Asker Hakları Platformu sözcüsü Doç. Dr Tolga İslam, sivillere göre 2.5 kat fazla olan askerler intiharlarına dikkat çekti. İslam'a göre 2012 yılında bilinen 66 zorunlu asker intiharı var. Son bir haftada ise 4 asker intiharı yaşandı. Asker Hakları Platformu sözcüsü Doç. Dr Tolga İslam, TSK’nin kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarla asker intiharlarını sivildeki intiharlara paralelmiş gibi göstermeye çalıştığını söyledi.

Sivillere oranla asker intiharlarının 2.5 kat gazla olduğuna dikkat çeken İslam, “TSK’nin yaptığı açıklamalara ters bir durum söz konusu. İntihar askerde sivildekine göre çok daha sık rastlanan bir olgu. Ya bilinçli bir şekilde dezenformasyon yapılıyor ya da yanlış bilgilendirilme söz konusu” dedi.

2012’de bilinen 66 intihar

2012'de şu ana kadar 66 zorunlu asker intihar etti. Bunun 48 tanesi basına yansıdı... Hazırladığımız raporda kötü muamelenin zorunlu askerleri intiharı düşünme eğilimine sokabileceğini gösteren çok sayıda olay var.

Asker intiharları ile sivil intiharlar arasında paralellik yok

TSK açıklamalarında yansıtıldığı gibi asker intiharları sivil intiharlarla paralellik göstermiyor. Zorunlu askerlik çağ grubundaki erkekler arasında sivildeki ve askerdeki intihar oranlarını karşılaştırdığımızda, örneğin 2011 yılı rakamlarına baktığımızda, askerlik sırasında yaşanan intiharların sivildekine oranla 2.5 kat daha fazla olduğu görülüyor.

Ya bilinçli dezenformasyon ya da yanlış bilgilendirme

TÜİK, MSB ve TSK açıklamaları gibi resmi verilere göre yaptığımız analizlere göre TSK’nin yaptığı açıklamalara ters bir durum söz konusu. İntihar askerde sivildekine göre çok daha sık rastlanan bir olgu. Ya bilinçli bir şekilde dezenformasyon yapılıyor ya da yanlış bilgilendirilme söz konusu”.

Son bir haftada 3 asker ve bir uzman çavuş intiharı

Son bir haftada 3 zorunlu asker ve bir uzman çavuş intihar etti. 9 Aralık’ta Muş’ta Uysal Doğan, 13 Aralık’ta Antalya’da Bekir Yılmaz, 14 Aralık’ta Van’da Davut Yardımcı intihar şüphesiyle yaşamlarını kaybetti. Muvazzaf bir personelin daha intihar ettiği haberi alındı.

Bir devlet kurumunda peş peşe üç intihar olsa?

Doç. Dr. Tolga İslam, “ Bir suçlu ya da sorumlu ararken tüm suçu askeri kurumlara atmak büyük bir haksızlık olur. Bu intiharların arkasındaki asıl sorumlu bize göre bu sorunu görmezden gelen ve yokmuş gibi davranan siviller. Herhangi bir devlet kurumunda peş peşe 3 genç intihar etse kamuoyu bu kadar ilgisiz kalır mıydı? TSK'yı diğer kurumlardan ayıran ne?