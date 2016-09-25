Genelkurmay Başkanlığı'ndan 'Anıtkabir'de çocuk parkı' açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Anıtkabir'e yapılan oyun parkıyla ilgili açıklama yaparak, parkın kaldırılması kararı verildiğini belirtti. Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine ilişkin Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde Anıtkabir Bakım Onarım Restorasyon Kurulu 24 Eylül 2016 tarihinde olağanüstü toplantıya çağrılmıştır. Kurul, bugün itibariyle oybirliğiyle söz konusu portatif oyun alanının kaldırılmasına karar vermiştir" dendi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan yegâne devlet adamı Ulu Önder ve Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Anıtkabir'e gelen ziyaretçilerin yoğun talepleri üzerine, Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir içerisinde bulunan Dinlenme-2 kafeteryanın yanına, anıt bloğuna zarar vermeyeceği değerlendirilerek 23 Nisan 2016 tarihinde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 96'ncı Yıl Dönümünde bayram hediyesi olarak çocuk ziyaretçilere hitaben bir adet portatif küçük oyun alanı yapılmıştır. Anıtkabir'e oyun alanı yapıldıktan sonra çocuk ziyaretçilere Atatürk'ü sevdirmenin yanı sıra Anıtkabir'i sevdirme konusunda da bu uygulamanın faydalı olduğu yönünde çok sayıda olumlu geri bildirim alınmıştır. Ancak beş aydan bu yana hizmet veren söz konusu oyun alanı ile ilgili olarak, önceden sorumlu hiçbir birim ile bilgi ve görüş alışverişi yapılmadan, 23 Eylül 2016 tarihinde sosyal medyada, daha sonra da yazılı ve görsel basında konuyla ilgili haber ve yorumlar yer almıştır.

Yukarıda yer alan gelişmeler üzerine; 2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine ilişkin Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde Anıtkabir Bakım Onarım Restorasyon Kurulu 24 Eylül 2016 tarihinde olağanüstü toplantıya çağrılmıştır. Kurul, 25 Eylül 2016 tarihinde saat 09:00'da Anıtkabir'de toplanarak bugün itibariyle oybirliğiyle söz konusu portatif oyun alanının kaldırılmasına karar vermiştir. Bundan sonraki süreçte söz konusu oyun alanı ile ilgili öneri ve talepler, kanun ve yönetmelik uyarınca Anıtkabir Bakım Onarım Restorasyon Kurulu tarafından değerlendirilecektir."