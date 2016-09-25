Bekir Coşkun: Anıtkabir'deki o kaydıraktan Atatürk'ü silenlerin düğünlerinde mutlu olan Akar Paşa kaysın!

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Anıtkabir'e oyun parkı kurulmasını eleştirerek, Bizim çocuklarımız Anıtkabir'e gittiklerinde gözlerinde boncuk boncuk yaşlar olur. Gözleri kaydırak maydırak görmez. İzin verdiğine göre, o kaydıraktan Akar Paşa (Hulusi Akar) kaysın" dedi. Coşkun, "Cumhuriyetimizi yıkanların, Atatürk'ü silenlerin düğünlerinde mutlu olduğuna, ruhani söylemlerinde ağladığına göre, Atatürk'ün mezarında ağlayacak değil" görüşünü savundu.

Anıtkabir'e yapılan park, gelen tepkiler üzerine dün CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'nın çağrısıyla toplanan partililer ve bir grup sivil toplum kuruluşu üyesi tarafından kısmen sökülmüştü.

Coşkun'un Sözcü'de "Paşa kaysın kaydıraktan" başlığıyla yayımlanan (25 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Çünkü bizim çocuklarımız Anıtkabir'e gittiklerinde gözlerinde boncuk boncuk yaşlar olur…

O an sadece annelerinin, babalarının ya da arkadaşlarının elini tutmak isterler…

İçlerinde kıyametler kopar, hissettikleri minnet, güven, sevgi, umut duygularını anlatmak isterler, anlatamazlar…

Dudakları titrer…

Gözleri kaydırak maydırak görmez…

*

İzin verdiğine göre, o kaydıraktan Akar Paşa kaysın…

Cumhuriyetimizi yıkanların, Atatürk'ü silenlerin düğünlerinde mutlu olduğuna, ruhani söylemlerinde ağladığına göre, Atatürk'ün mezarında ağlayacak değil…

*

Kaydırak eğlenceli bir şey…

Oturunca ayaklarını havaya kaldırıyorsun, ayaklar kafadan yukarıda olacak…

Oturur oturmaz “Uvvv…” diye ses kendiliğinden çıkıyor ağzından, bu biraz korku, biraz heyecan, ama en çok etrafa“Kahramana bakın” sesidir…

Başlıyorsun dönmeye…

Döne döne iniyorsun…

Hiçbir şey yapmadan gidiyorsun nasılsa…

Çuval koysan kayar…

*

Öyle kıpırdamadan “Uvvv” diye uçuyorsun…

Kafanı kıçını oynatmayacaksın… Kıpırdarsan kafa altta, gövde sistemin dışında, tepetaklak çıkarsın borudan…

Biliyorsun:

“Dereyi geçerken at değiştirilmez…”

Tadını çıkaracaksın…

En keyifli yanıdır:

Uçtuğunu sanıyorsun…

Ama aşağı iniyorsun…

*

Atatürk büstünün yanına umumi tuvalet yaptılar… Tam 300 yerden adını sildiler… Okul duvarlarından resmini indirdiler… Çiftliğini yıktılar… Köşkünü yerle bir ettiler… “Ayyaş” dediler… Her Allah'ın gecesi televizyonlara çıkıp yapmadıkları hakareti bırakmadılar…

Cumhuriyetini yıkmaya devam ediyorlar…

Onun eseri yıkılırken seyrettiler…

*

Anıtkabir'e kaydırak koymak -huylarıdır- bir test…

Sesini çıkarmazsan, Emin Çölaşan'ın dediği gibi restoran, yanına dönerci açarlar…

*

Boncuk boncuk gözyaşları ile Ata'sına giden bebeklerim…

İlk kez bir kaydırağı istemediler…

Eminim…

*

Ya onu oradan kaldıracaklardı…

Ya da ilk fırsatta biz kaldıracaktık…