Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar: Terörün her türlüsü ile mücadele kararlılıkla sürecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile birlikte dün Harp Akademileri Komutanlığı'nda devam etmekte olan Yıldız-2016 Birleşik/Müşterek Harp Oyunu kapsamında yürütülen faaliyetleri inceledi. Orgeneral Akar, Türkiye'nin PKK'dan DAEŞ'e kadar terörün her türlüsü ile etkin bir şekilde mücadele ettiğini ve bu mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini, halen sürmekte olan operasyonlarda sivil zayiat olmaması için azami gayret gösterildiğini, teröristlerin faaliyetleri nedeniyle bozulan kamu düzeni sağlanana, güvenlik yeniden tesis edilene kadar devam edeceğini vurguladı.

Harp oyunu gerçek şartları birebir yaşatmak amacıyla; jenerik harita ve senaryoya dayalı, stratejik ve operatif karargahlar seviyesinde ve iki taraflı konvansiyonel harbi simüle edecek şekilde yapıldığı ifade edildi. 10 Mayıs 2016 tarihinde kriz yönetim safhası ile başlayan harp oyununun, 14 Mayıs 2016 tarihinden itibaren harp safhası faaliyetleri ile devam ettiği bildirildi.

Toplam 906 personelin görev yaptığı Yıldız-2016 Birleşik /Müşterek Harp Oyununa, 9 Bakanlık ve 17 Sivil Kurum Kuruluş temsilcisi planlama safhasından itibaren katıldı ve şimdiye kadarki en geniş katılımla temsil edildi. 7'si NATO üyesi olmak üzere 35 ülkeden 112 yabancı personel gözlemci olarak yer aldı.

Tatbikata katılanlara hitap eden Orgeneral Akar; günümüzün harekat ortamında devletin tüm kurumları ve sivil kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmanın, ortak çalışmayla zamanında ve doğru karar üretmenin önemine değindi.