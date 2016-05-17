Genelkurmay, nikâhtan iki gün önce Hulusi Akar'ın şahitlik yapacağı kulisini yalanlamış!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın nikâh şahitliği, son dönemin en tartışılan konularından biri oldu. Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın haberine göre, nikâhtan 2 gün öncesine kadar Genelkurmay’dan üst düzey yetkililerin Akar'ın şahitlik yapacağına dair bilgilerinin olmadığı öne sürüldü.

Şehit cenazeleri nedeniyle, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resepsiyonunu iptal ettiği bir ortamda, konumu itibariyle Akar’ın şahit olarak düğüne katılması tartışmaya neden oldu. Akar’ın nikâh şahidi olacağı bilgisinin geçen hafta kulis bilgisi olarak haber olmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na konunun sorulduğu, Kılıçdaroğlu'nun resmi bir açıklama yapılmadığı için temkinli yanıt verdiği belirtildi:

“Genelkurmay Başkanı gereksiz bir siyasi tartışmanın unsuru olmamalı. Toplum ikiye bölünmüş vaziyette. Erdoğan’ı seven var sevmeyen var, siyasilerin ağırlıklı olarak katıldığı nikah törenine, Genelkurmay Başkanı’nın katılması gereksiz bir tartışmaya zemin hazırlayacaktır. Ordunun yıpratılmaması lazım, ordu gözbebeğimiz, korumamız lazım.”

Bu gelişmenin ardından teyit için Genelkurmay'ı aradıklarını aktaran Ayşe Sayın, "Özetle, 'Bu haberlere inanmayın, böyle bir şey olabileceğine siz inanıyor musuz? Yok öyle bir şey' yanıtını aldık" ifadesini kullandı. "Durum böyle olunca, Kılıçdaroğlu’nun açıklaması da haberleştirilmedi" diyen Kaplan, "Ama Akar, bu sohbetten 2 gün sonra düğüne katıldı, hem de nikah şahidi olarak. Akar’ın 'nikâh şahidi' olarak Erdoğanların düğününe katılması, 'Akar karargâha da mı sürpriz yaptı? Yoksa son ana kadar şahitlik konusu gizlenmek mi istendi?' sorusunun akıllara takılmasına yol açtı" dedi.

Genelkurmay Akar’ın şahitliğine değinmedi

Genelkurmay, Orgeneral Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın nikahına katılımı nedeniyle kamuoyundan gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Akar’ın “nikah şahitliği” konusunda hiçbir değerlendirmeye yer verilmeyen açıklamada, katılımın “devlet protokolü” çerçevesinde gerçekleştiği belirtilerek yorumların “insani ve vicdani olmaktan uzak” olduğu savunuldu.

Açıklamada, Akar’ın Çukurca’da şehit olan askerlerin Ankara Kocatepe Camisi’ndeki törene komuta heyetiyle birlikte katıldığı anımsatıldı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Müteakiben, aynı Komuta Heyeti, aynı gün saat 15:00’te, İstanbul’da düzenlenen nikah törenine, devlet protokolü çerçevesinde katılmışlardır. Bu kapsamda, sadece imza ve tebrikattan ibaret olan bir nikah davetine icabet edilmesine yönelik yapılan bazı haber ve yorumlar; insani ve vicdani olmaktan uzaktır. Terörle mücadeleye yoğun bir şekilde devam ettiğimiz bu günlerde, eleştiri ve yorumlarda insaflı ve yapıcı olunması, ayrıştırıcı dil kullanılmaması, ülkemizin ve aziz milletimizin birliği, beraberliği ve güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.”

Nikâha kim katıldı?

Ankara’daki şehit cenazelerine Akar’ın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi de katıldı. Planlı faaliyeti nedeniyle Ankara dışında bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile yurt dışında bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu şehitlerin cenaze töreninde de İstanbul’daki nikahta da bulunmadı. Ancak Orgenaral Ünal’ın atanmasıyla Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeliği yapan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün nikaha katıldığı görüldü.