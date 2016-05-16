Genelkurmay: Hulusi Akar’ın nikâha katılması devlet protokolü gereği, eleştiriler insani değil!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar'ın nikâh töreninde şahitlik yapmasına yönelik eleştiriler için "insani ve vicdani olmaktan uzak" cevabını verdi. Yapılan açıklamada, Akar'ın Komuta Heyeti ile birlikte nikâha katılmasının "devlet protokolü çerçevesinde" olduğu ifade edildi.

Sözcü gazetesi, nikâhın ertesi günü “Tabutta 8 şehit, nikahta 8 şahit” başlığıyla Akar’a eleştirisini manşetine taşımış, haberinde “Türkiye dün matemdeyken, devlet nikahtaydı” ifadelerini kullanmıştı.

Akar’ın nikâh şahitliği sosyal medyada büyük tepki toplamış, #HulusiAkarİstifa hashtag’i Twitter’da Trend Topic olmuştu.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

enelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, Komuta Heyeti ile birlikte, 14 Mayıs 2016 tarihinde saat 13:00’te; Çukurca’da hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin Ankara Kocatepe Camiinde düzenlenen cenaze törenlerine katılmışlardır.

Müteakiben, aynı Komuta Heyeti, aynı gün saat 15:00’te, İstanbul’da düzenlenen nikah törenine, devlet protokolü çerçevesinde katılmışlardır.

Bu kapsamda, sadece imza ve tebrikattan ibaret olan bir nikah davetine icabet edilmesine yönelik yapılan bazı haber ve yorumlar; insani ve vicdani olmaktan uzaktır.

Terörle Mücadeleye yoğun bir şekilde devam ettiğimiz bu günlerde, eleştiri ve yorumlarda insaflı ve yapıcı olunması, ayrıştırıcı dil kullanılmaması, ülkemizin ve aziz milletimizin birliği, beraberliği ve güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.