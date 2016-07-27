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Genelkurmay: Asker elbiseli teröristlerin sayısı 8 bin 651, bu rakam TSK'nın yüzde 1,5'i

"Darbeciler 35 uçak, 37 helikopter kullandı, 3 gemi, 3 bin 992 hafif silah kullandı"

27 Temmuz 2016 15:39

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Asker elbiseli teröristlerin sayısı 8 bin 651 bu rakam TSK'nın yüzde 1,5'idir" dendi. Açıklamada, "Darbeciler 35 uçak, 37 helikopter kullandı, 3 gemi, 3 bin 992 hafif silah kullandı. 74'ü tank 246 zırhlı araç da darbeci askerler tarafından sokağa çıkarıldı. Darbe girişimine 8 bin 651 personel katıldı. Bunların bin 676'sı er/erbaş, bin 214'ü ise askeri öğrenciler" ifadelerine yer verildi.

Kullanılan harp silah, araç ve malzemelerinin TSK toplam mevcuduna oranı ise şöyle açıklandı:

"Uçaklarda yüzde 7 (35 uçak bunun 24’ü muharip uçak), helikopterlerde yüzde 8 (37 helikopter bunun 8’i taarruz helikopteri), tank ve zırhlı araçlarda yüzde 2,7 (246 Zh. araç bunun 74’ü tank), gemilerde yüzde 1 (3 gemi), hafif silahlarda yüzde 0,7 (3 bin 992 adet hafif silah) olduğu tespit edilmiştir."

 

"FETÖ'nün zillet ve rezaleti"

 

Açıklamada, "Mazisi şan ve şerefle dolu, gücünü yüce Türk milletinden alan TSK içerisine sızmış illegal çete mensubu hain teröristlerin (FETÖ) ülkemize yaşattığı bu zillet ve rezalete katılan/destekleyenlerin ve kullandıkları araçların oranı genel olarak ortalama yüzde 1,5 seviyesinde kalmıştır. TSK bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize ve milletimize yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir. Bundan kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. 'Devlet namusumuzdur' düsturuyla yola çıkmış olan bu vatanın evlatları bu yolda gözünü kırpmadan canlarını seve seve feda edeceklerdir" denildi.

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