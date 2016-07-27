TÜSİAD, MÜSİAD'dan 2 buçuk saat önce darbeye tepki göstermiş

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, 15 Temmuz gecesi iş dünyasının darbe karşıtı tepkilerine ilişkin olarak, "Çevremde darbe karşısındaki duyarlılık açısından bir MÜSİAD-TÜSİAD karşılaştırması yapıldığını işitiyorum" diye yazdı. "Bazı anlar vardır, acilen tavır koymanız gerekir" diyen Uğur, iki derneğin o gece attığı darbe karşıtı ilk tweetlerin arasında 2 buçuk saat fark olduğunu belirterek, "MÜSİAD’ınki saat 03.49’dayken TÜSİAD, 01.29'da, gece yarısından hemen sonra tweet atmış" diye yazdı.

Fuat Uğur'un Türkiye gazetesinin dünkü (26 Temmuz 2016) nüshasında yayımlanan 'Cemaate müntesip gönüldaşlarla müzakere istiyor musunuz hâlâ?' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kim önce tepki verdi? TÜSİAD mı, MÜSİAD mı?

İş dünyası darbeye karşı neredeyse yekvücut oldu.

Verilen ilanlardan, yapılan toplantılardan ve açıklamalardan bunu görüyoruz.

Bu arada çevremde darbe karşısındaki duyarlılık açısından bir MÜSİAD-TÜSİAD karşılaştırması yapıldığını da işitiyorum.

Sonra şeytan dürttü ve merak ettim.

Örneğin hükümet karşıtı çıkışlarıyla bildiğimiz TÜSİAD nasıl tavır almıştı darbe gecesi? Baktım, gece yarısından hemen sonra TÜSİAD resmî sitesinden saat 01.29’da bir tweet atmış. Oldukça da net:

“Demokrasiye hiçbir müdahale kabul edilemez. Tüm kesimler ve kurumlar olarak demokrasimize ve demokratik kurumlarımıza sahip çıkmalıyız.”

MÜSİAD’ınki ise saat 03.49’da:

“Gün, milletin kendi yönetimine sahip çıkma günüdür. Hamdolsun millet emanetine sahip. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

Arada neredeyse 2.5 saate yakın fark var.

Esasında her iki kurumun da darbe karşısındaki duyarlılığından şüphemiz yok. Özellikle de MÜSİAD’ın. Ancak bazı anlar vardır ki orada bakıp seyredecek zaman yoktur. Tepki göstermeniz, hem de acilen tavır koymanız gerekir. Yoksa çok geç kalınmış olur.

Bu da böyle bir not işte...