Umur Talu hatırlattı; Genelkurmay darbe ihtimaline 3,5 ay önce nasıl tepki göstermişti?

Habertürk yazarı Umur Talu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak, 3,5 ay önce bazı medya organlarında çıkan "TSK darbe hazırlığında" iddialarına yönelik Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasını hatırlattı.

TSK’da bazı kuvvetlerde çoğunlukta olduğu öne sürülen 'paralel yapı' mensuplarının darbe hazırlığı içinde olduğu iddiaları üzerine 31 Mart 2016'da bir yazılı açıklama yayımlayan Genelkurmay, "iddiaları ortaya atanlar hakkında gereken hukuki işlemin başlatıldığını belirterek, "Hiçbir dayanağı olmadan yapılan haber ve yorumlar doğal olarak kahraman silah arkadaşlarımızın moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte, tüm mensuplarımızı rahatsız etmektedir" tepkisini göstermişti.

O dönem Başbakanlık koltuğunda oturan Ahmet Davutoğlu'nun, “Bu açıklama hem benim iznimle yapılmıştır, hem de bu açıklamanın arkasındayım” sözlerini de hatırlatan Talu, Fakat 'yasa dış, emir komuta hiyerarşisi dışı hareket'i Başbakan olarak göremeden görevden gidecekti" ifadesini kullandı.

Genelkurmay'ın 31 Mart 2016 tarihli darbe iddialarına ilişkin yazılı açıklamasının tam metni şöyle:

''Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliği için, görevlerinin ifasındaAnayasa'da belirtilen hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve demokratik toplum olmanın gerekleri prensiplerine bağlılığı temel esas alarak, Anayasa ve yasalar çerçevesinde kendisine verilen görevler doğrultusunda yurt içinde ve sınır ötesinde teröristle mücadele eden TSK; bazı il ve ilçelerde de gece gündüz demeden, hiç bir zorluğa aldırmadan, her türlü fedakarlık ve kahramanlığı göstererek, polis ve korucularla omuz omuza operasyonlarını aralıksız sürdürmektedir.

Hal böyle iken bazı medya organlarında hiçbir dayanağı olmadan yapılan haber ve yorumlar doğal olarak kahraman silah arkadaşlarımızın moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte, tüm mensuplarımızı rahatsız etmektedir.

Milletinin engin sevgi ve güveninden güç alan, demokrasiye bağlılığını her ortamda dile getiren Türk Silahlı Kuvvetlerinde idari ve adli mekanizmalar sürekli ve etkin olarak çalıştırılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin, mutlak itaat ve tek emirkomuta esastır. Hiçbir yasa dışı, emir-komuta hiyerarşisi dışı oluşum ve/veya harekete taviz verilmesi söz konusu değildir.

Bambaşka saiklerle yapıldığı anlaşılan ve hiçbir hukuki, insani, vicdani ve akli dayanağı olmayan, basın etiğinden ve üslubundan uzak, haddini aşan haber ve yorumları yapanlar hakkında hukuki işlemler başlatılmış ve suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''

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