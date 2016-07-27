Davutoğlu'ndan darbe girişimiyle ilgili açıklama: İlk ihbar Hakan Fidan'a suikast şeklinde geldi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişimiyle ilgili olarak, "Geçmişe dönük bakıldığında bir istihbarat bilgisi var. Ben geç ve doğal yollarla bilgi sahibi oldum. İlk ihbar Hakan Fidan'a suikast şeklinde geldi" diye konuştu.

Davutoğlu, Rus uçağı düşürüldükten sonra "Talimatı bizzat ben verdim" demesine ilişkin olarak, "Eylül 2015’te Rusya sahaya girip, arka arkaya hava sahası ihlali yapınca, MGK’da istişare ederek bu angajman kuralını değiştirme ihtiyacı ortaya çıktı. 10 Ekim 2015 tarihinde, bu anlamda talimatı ben verdim diyorum. Genelkurmay Başkanı'na yeni talimat verildi, sadece Suriye uçakları değil, hava ihlali yapan uçaklara angajman kuralları uygulanır dedi. Nihayetinde başbakan imzasıyla verildi" ifadelerini kullandı.

"Günler vardır bir asra bedel. 15 Temmuz öyle bir gündü. Bu gece karanlık olabilir ama yarın Türkiye aydınlık bir güne uyanacak demiştim" diyen Davutoğlu, "O gün üst üste iki düğüne katılmak üzere Ankara'daydık. Sonra olağanüstü haberler bize de intikal etmeye başladı. Güvenli bir bölgeye gittik. Cumhurbaşkanı ve Başbakanımıza ulaşmak için çabalarımız oldu. Herkes kader gecesinde doğru yerde olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

NTV'de konuşan Davutoğlu’nun öne çıkan ifadeleri şöyle:

"Burada bir art niyet var. Benim o anda emir vermem mümkün değil.

"Günler vardır bir asra bedel… 15 Temmuz öyle bir gündü. Bu gece karanlık olabilir ama yarın Türkiye aydınlık bir güne uyanacak demiştim. O gün üst üste iki düğüne katılmak üzere Ankara'daydık. Sonra olağanüstü haberler bize de intikal etmeye başladı. Koruma müdürümüze güvenlik tedbiri alması talimatı iletildi.

"Güvenli bir bölgeye gittik. Güvenlik koruma amirimizin tanıdığı bir eve gittik. Cumhurbaşkanı ve Başbakanımıza ulaşmak için çabalarımız oldu. TV kanallarına gece boyunca demeçler verdik. Herkes kader gecesinde doğru yerde olmak zorunda. Özellikle yabancı kanallara, izahat eksikliği olduğunu gördüğümde, açıklamalar yaptık. Bir algı oluşturulmaya çalışılıyordu.

"Sabah tablo netleşinceye kadar hepimiz ayaktaydık. Zor bir geceydi. O gece bizim için bir onur gecesiydi.

"Herkes kader gecesinde doğru yerde olmak zorunda.

"Kitlesel çatışmalar olabilirdi"

"Biz tarihte çok isyan gördük; Osmanlı'daki yeni çeri isyanları da cumhuriyet dönemindeki darbeler de dahil. Ama milletin kendisine saldıran alçakça bir darbe olmadı. Halk nezdinde devletin kaybettiği itibar öylesine olabilirdi ki bir daha devletten söz etmek imkanı kalmayabilirdi. O gün başka güne uyansaydık çok kanlı kitlesel çatışmalar olabilirdi.

"Oyunlarını 1 Kasım bozdu"

Onların oyunlarını bozan bir bakıma 1 Kasım oldu. Cumhurbaşkanını seçtirmemek planları atıl kaldı. 1 Kasım seçimlerinde AK Parti tekrar demokrasi sınavından geçti. 2015 YAŞ'ı kritikti, orada bir güçleri kırılmıştı. Siyasi iktidarı 4 yıl boyunca değiştirmek mümkün değildi.

"Ofisimi dinleyenlerin hedefi çok açıktı"

"​Dışişleri Bakanı'yken ofisim dinlendi. Bunu dinleyen alçak yapının hedefi çok açıktı. Suriye bağlamında Türkiye'yi suçlu yerine oturmak ve Şam rejimini aklamaktı. Geçen gün bu yapıya bağlı bir hakimin çekmecesinden çıkan iddianamede eğer darbe olsaydı. Bir numarada Cumhurbaşkanımız, iki numarada ben vardım. İçişleri Bakanımız, MİT Müsteşarı vardı. Suçlama terör örgütlerine yardım. Bu aylar öncesinden hazırlanan bir kumpas.

"Geçmişe dönük bakıldığında bir istihbarat bilgisi var. Ben geç ve doğal yollarla bilgi sahibi oldum. İlk ihbar Hakan Fidan'a suikast şeklinde geldi."