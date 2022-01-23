Genco Erkal: Sezen Aksu Avcı şiiriyle sarayı ezmiş geçmiş

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Sezen Aksu'nun 2017'deki şarkısının sözleri nedeniyle hedef gösterilmesine "Avcı" şiiriyle yanıt vermesine ilişkin olarak, "Sezen Aksu Avcı şiiriyle sarayı ezmiş geçmiş" yorumunu yaptı.

Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanatın gücü her zaman iktidarların en büyük korkusu olmuştur. Bir atasözü bile onları deli etmeye yeter. Göreceğiz kim yolcu kim hancı." ifadesini kullandı.

Aksu'nun Avcı şiiri şöyle:

"Sen beni üzemezsin

Zaten çok üzgünüm

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Ben avım sen avcı

Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin

Dilimi ezemezsin

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Kim yolcu kim hancı

Dur bakalım…

Beni öldüremezsin

Sesim, sazım, sözüm var benim

Ben derken ben herkesim

Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.

Sezen"

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