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Genco Erkal: Sezen Aksu Avcı şiiriyle sarayı ezmiş geçmiş

"Sanatın gücü her zaman iktidarların en büyük korkusu olmuştur"

Sezen Aksu - Genco Erkal

23 Ocak 2022 13:05

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Sezen Aksu'nun 2017'deki şarkısının sözleri nedeniyle hedef gösterilmesine "Avcı" şiiriyle yanıt vermesine ilişkin olarak, "Sezen Aksu Avcı şiiriyle sarayı ezmiş geçmiş" yorumunu yaptı.

Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanatın gücü her zaman iktidarların en büyük korkusu olmuştur. Bir atasözü bile onları deli etmeye yeter. Göreceğiz kim yolcu kim hancı." ifadesini kullandı. 

Aksu'nun Avcı şiiri şöyle: 

"Sen beni üzemezsin
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Ben avım sen avcı
Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Kim yolcu kim hancı
Dur bakalım…

Beni öldüremezsin
Sesim, sazım, sözüm var benim
Ben derken ben herkesim

Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.

Sezen"

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Sezen AksuGenco ErkalAvcışiir
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