Gelecek Partisi'nden Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki: Demokrasimize vurulmuş açık bir darbe

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onaması kararına tepki gösterdi. Özcan, “CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Kaftancıoğlu hakkında verilen siyaset yasağını da içeren hüküm demokrasimize vurulmuş açık bir darbedir” dedi.

Özcan, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki bazı dosyalarda mahkumiyet kararını onamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özcan’ın paylaşımı şöyle:

“CHP İstanbul İl Başkanı SayınKaftancıoğlu hakkında verilen siyaset yasağını da içeren hüküm demokrasimize vurulmuş açık bir darbedir. 80’lerin ve 90’ların vesayet rejiminin siyasi yasaklarının mağduru olmuş bu iktidarın her türlü demokratik değeri inkar ederek ülkemizi siyasi yasaklarla anılır hale getirmesi utanılacak bir durumdur. Tam demokrasi, tam ifade hürriyeti ve amasız insan hakları mücadelemiz devam edecek.”