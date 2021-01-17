Gelecek Partili Selçuk Özdağ:  Bu bir siyasi saldırı ve milat; önemli olan saldırganları sevk ve idare edenlerin ortaya çıkarılması

Evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Bu bir siyasi saldırı ve milat; önemli olan saldırganları sevk ve idare edenlerin ortaya çıkarılması" açıklamasını yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Özdağ, "Sol elimin iki parmağı olay sırasında kırıldı. Dün sabah kırık olan iki parmağım ameliyat edildi. Sopalarla vurulması sonucu başım kırılmıştı. Başıma 17 dikiş atıldı. Şoförümün müdahale etmemesi için üzerine silah tutmuşlar. Yine de onun silahını çekip ateş etmesi üzerine kaçtılar. Delikanlı adam olsalar arkadan saldırmazlardı. Önemli olan, saldırganları yakalamak değil, önemli olan onları sevk ve idare edenlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu bir siyasi saldırıdır ve milattır. Benim söylediklerimi yazdığı için de Orhan Uğuroğlu saldırıya uğradı" dedi.

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