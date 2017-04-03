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Kültür-Sanat

Geleceğe Dönüş'ün yıldızı: Hastalığıma gülmekten kendimi alamıyorum

Marty McFly karakterini oynayan Michael J. Fox, Geleceğe Dönüş filmiyle hafızalara kazınmıştı

03 Nisan 2017 14:26

Bir dönemin efsane filmlerinden olan ve zamanda yolculuk temalı, bilimkurgu filmi Geleceğe Dönüş serisiyle dünyada büyük bir ün kazanan ve hafızalarda yer edinen Michael J. Fox, 26 yıldır mücadele ettiği Parkinson hastalığının kendisini çok güldürdüğünü söyledi.

"Zavallı Michael, kendi kahvesini bile alamıyor"

Rol aldığı Geleceğe Dönüş serisiyle sinemaseverlerin hafızasında yer eden Michael J. Fox, bu ay AARP'nin kapağında yer alıyorAARP dergisine konuşan 55 yaşındaki oyuncu, “Dürüst olmak gerekirse çoğu zaman kendi semptomlarıma gülmekten kendimi alamıyorum. Aslında muazzam derecede komik olan şey de bu yaptığımı gören birinin ‘Zavallı Michael, kendi kahvesini bile alamıyor’ diye düşünmesi” şeklinde konuştu.
Michael J. Fox, 1998 yılında teşhis konulan Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor.

Parkinson hastalığı kademeli olarak ilerleyen bir hastalık türü olup ve yol açtığı el, kol, bacak, çene ve yüzün titremesi gibi belirtiler zaman geçtikçe kötüleşir. Hastalık ilerledikçe kişi yürüme, konuşma zorluğu yaşayabilir ve günlük basit ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacak duruma gelebilir.
Parkinson hastalığının tedavisi yoktur ancak bazı ilaçlarla hastalığın belirtileri hafifletilebilir. Bazı durumlarda semptomların iyileşmesi için beynin çeşitli bölgelerine cerrahi olarak müdahale edilebilir. 

Geçen yıl hayata veda eden Muhammed Ali de Parkinson ile uzun süre mücadele etmişti.

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