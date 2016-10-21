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Yaşam

Geleceğe Dönüş II'deki spor ayakkabı gerçek oldu

Satılan ayakkabılardan şu ana kadar elde edilen gelir 6.75 milyon dolar olarak söylendi

21 Ekim 2016 20:55

1989 yılında gösterime giren bir bilim kurgu klasiği ve zamanda yolculuk temalı olan Geleceğe Dönüş serisinin ikinci filminde kullanılan kendi kendine bağlanan Nike spor ayakkabısı artık gerçek oldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre; 30 yıl önce filmde kostüm olarak kullanılan ayakkabının birebir aynı tasarımlı olan ve gerçekten kendi kendini bağlayabilen modeli, 89 adet gibi sınırlı bir sayıda üretildi. Bu ayakkabılar parkinson hastalığı tedavisine destek olmak amacıyla, aynı zamanda bu hastalıkla uzun yıllardır savaşan ve Geleceğe Dönüş serisinde başrolde oynayan Michael J. Fox’un vakfına bağışlanmak üzere açık arttırmayla satışa çıkarıldı.

Michael J. Fox bu hastalığa 1991 yılında yakalandı. Fox, halen bu hastalıkla mücadele etmeye ve vakfı yoluyla daha iyi bir tedavi yöntemi bulmaya çalışıyor. Satılan ayakkabılardan şu ana kadar elde edilen gelir 6.75 milyon dolar olarak söylendi. Kalan son çift ayakkabının gelecek ay bir galada satışa çıkarılacağı açıklandı.

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