T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Geçici savaş hükümeti, barış yapmamak için, koalisyon yapmamak için operasyon yapıyor!'

Figen Yüksekdağ, Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yönelik hava operasyonunu değerlendirdi

25 Temmuz 2015 07:15

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki PKK mevzilerini vurmasının ardından, "Koalisyon yapmamak, barış yapmamak için operasyon yapıyor geçici savaş hükümeti" dedi. 

Kişisel Twitter hesabından, Kuzey Irak'taki operasyona dair değerlendirmede bulunan Figen Yüksekdağ, şu ifadeleri kullandı:

 

ETİKETLER

figen yüksekdağhava operasyonukuzey ırakgeçici savaş hükümeti
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-07-25T07:15:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/gecici-savas-hukumeti-baris-yapmamak-icin-koalisyon-yapmamak-icin-operasyon-yapiyor,303958","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/gecici-savas-hukumeti-baris-yapmamak-icin-koalisyon-yapmamak-icin-operasyon-yapiyor,303958"}]

İlgili Haberler

Türk jetleri IŞİD mevzilerine değil, Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yöneldi

Kuzey Irak'taki PKK mevzilerini vuran uçaklar, saat 00.04 civarında Diyarbakır'a döndü

TSK dört yıl sonra Kuzey Irak'taki PKK mevzilerini vurdu, çözüm süreci ateşkesi bitti mi?

Diyarbakır'dan havalanan F-16'lar, PKK sığınaklarını ve eğitim tesislerini vurdu

HPG: Artık ateşkesin bir anlamı kalmamıştır

'Halk Savunma Merkez Komutanlığımızca ateşkesin TC devleti ve ordusu tarafından tek taraflı bitirildiği açıklanmıştı'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24