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'Geçici savaş hükümeti, barış yapmamak için, koalisyon yapmamak için operasyon yapıyor!'
Figen Yüksekdağ, Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yönelik hava operasyonunu değerlendirdi
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki PKK mevzilerini vurmasının ardından, "Koalisyon yapmamak, barış yapmamak için operasyon yapıyor geçici savaş hükümeti" dedi.
Kişisel Twitter hesabından, Kuzey Irak'taki operasyona dair değerlendirmede bulunan Figen Yüksekdağ, şu ifadeleri kullandı:
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