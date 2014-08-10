Gazze mektubu Bardem-Cruz çiftini kara listeye aldırdı iddiası

İsrail'in Gazze saldırısı sırasında gerçekleştirdiği katliamı soykırım olarak tanımlayan ve ateşkes çağrısı yapan bir açık mektubu imzaladıkları gerekçesiyle sinema oyuncuları Javier Bardem ve Penelope Cruz'un Hollywood yapımcıları tarafından kara listeye alındığı iddia ediliyor.



Oscar ödüllü ünlü çift yaklaşık 2000 Filistinli'nin hayatına mal olan İsrail saldırısı ile ilgili görüşleri nedeniyle Hollywood'da "yahudi karşıtı" karşıtı olarak eleştirilirken Amerikan film endüstrisinde rol bulmalarının zorlaşacağı yorumları yapılıyor.

İngiliz The Times Gazetesi’nde yer alan habere göre, Hollywood stüdyolarının önde gelen bazı isimleri, özel konuşmalarda, İsrail’i açıkça eleştiren kişilerin, Hollywood’ta iş bulmakta zorlanacağını söylüyor.

Ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almadovar'ın da dahil olduğu 100 kadar sanatçı tarafından imzalanan metin yüzünden kendileri hakkında yapılan Yahudi karşıtlığı eleştirilerini reddeden Bardem attıkları imzaların bir barış çağrısı anlamına geldiğini ve "yahudi karşıtlığını da savaşın tüm yıkıcı ve acı dolu sonuçlarını da reddettiklerini" söyledi.