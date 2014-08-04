T24 LogoT24 Logo
Dünya

Jon Voight, Bardem-Cruz çiftine öfke kustu

ABD'li aktör Jon Voight, İsrail'i eleştiren bir mektup yazan Javier Bardem ve Penolope Cruz'un antisemitist ifadeler kullandığını ileri sürdü

04 Ağustos 2014 22:00

İsrail'i eleştiren bir mektup yazan Javier Bardem-Penelope Cruz çittine 'Cahiller' başlıklı bir mektup gönderen Angelina Jolie'nin babası aktör Jon Voight, İspanyol çifte ve İspanyollara yönelik sert ifadeler kullandı.

Voight “Benim adım Jon Voight” başlığı ile kaleme aldığı yazısında, Penelope Cruz ve Javier Bardem’in antisemist ifadeler kullanarak yazdığı mektubun kendisinde büyük acı yarattığını ve onlara karşı kızgınlıktan da öte duygular taşımaya başladığını söyledi.

 

'Ortadoğu'nun tek demokratik ülkesi olan İsrail'i...'

 

ABD’li aktör yazısında İspanyol sanatçılara ağır hakaretler ederek “Dua edin ki Amerika gibi demokratik bir ülkede yaşayarak üne kavuşup zengin oldunuz aynı şeyi, Suriye’de, İran’da, Lübnan’da yapabilir miydiniz” sorusunu yöneltti.

Jon Voight daha da ileri giderek, “Şöhretinizi Ortadoğu’nun tek demokratik ülkesi olan İsrail’i korumak yerine onu aşağılamayı seçtiniz, bu davranışınızdan dolayı utanmalısınız, sözlerinizi geri alarak İsrail halkından özür dilemelisiniz” dedi.

Angelina Jolie’nin babası Voight’in bu sözlerine geniş yer veren İspanyol medyası ise Oscarlı aktöre ateş püskürdü. Esas cahilin Voight olduğunu savunan gazeteler İspanyol halkının Filistin’in yanında olduğunu hatırlattı.

Penelope Cruz ve Javier Bardem ise Jon Voight’a yönelik henüz bir açıklama yapmadı.

 

ETİKETLER

john voightangelina joliejavier bardempenolope cruzisrail

İlgili Haberler

'Batılı ülkelerin böylesi bir soykırıma izin vermesi utanç verici'

İspanyol sinema sanatçısı Javier Bardem, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren mektubunda, ABD, AB ve İspanya’nın tavrını utanç verici olarak niteledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24