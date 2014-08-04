Jon Voight, Bardem-Cruz çiftine öfke kustu

İsrail'i eleştiren bir mektup yazan Javier Bardem-Penelope Cruz çittine 'Cahiller' başlıklı bir mektup gönderen Angelina Jolie'nin babası aktör Jon Voight, İspanyol çifte ve İspanyollara yönelik sert ifadeler kullandı.

Voight “Benim adım Jon Voight” başlığı ile kaleme aldığı yazısında, Penelope Cruz ve Javier Bardem’in antisemist ifadeler kullanarak yazdığı mektubun kendisinde büyük acı yarattığını ve onlara karşı kızgınlıktan da öte duygular taşımaya başladığını söyledi.

'Ortadoğu'nun tek demokratik ülkesi olan İsrail'i...'

ABD’li aktör yazısında İspanyol sanatçılara ağır hakaretler ederek “Dua edin ki Amerika gibi demokratik bir ülkede yaşayarak üne kavuşup zengin oldunuz aynı şeyi, Suriye’de, İran’da, Lübnan’da yapabilir miydiniz” sorusunu yöneltti.

Jon Voight daha da ileri giderek, “Şöhretinizi Ortadoğu’nun tek demokratik ülkesi olan İsrail’i korumak yerine onu aşağılamayı seçtiniz, bu davranışınızdan dolayı utanmalısınız, sözlerinizi geri alarak İsrail halkından özür dilemelisiniz” dedi.

Angelina Jolie’nin babası Voight’in bu sözlerine geniş yer veren İspanyol medyası ise Oscarlı aktöre ateş püskürdü. Esas cahilin Voight olduğunu savunan gazeteler İspanyol halkının Filistin’in yanında olduğunu hatırlattı.

Penelope Cruz ve Javier Bardem ise Jon Voight’a yönelik henüz bir açıklama yapmadı.