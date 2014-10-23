Gazlı ve şekerli içecekler hücreleri yaşlandırıyor mu?

ABD'de "20-65 yaşındaki 5 bin 300 kişinin gazlı ve şekerli içeceklerin tüketme alışkanlığının incelendiği" bir araştırmada, bilim insanlarıgazlı şekerli ve gazlı içeceklerin aşırı tüketiminin hücrelerin yaşlanmasını hızlandırdığını belirledi.

Araştırmada katılımcıların DNA'sı da incelendi. Buna göre, her gün şekerli ve gazlı içecek tüketenlerin kromozomlarının uç kısmındaki hücre yaşının belirlenmesinde rol oynayan telomer yapılarının daha kısa olduğu görüldü.

Araştırmada, günde 350 mililitreden fazla tüketenlerin hücrelerinin yaklaşık 5 yıl daha yaşlı olduğu sonucuna varıldı.

Daha önce bu tür içeceklerin obezite ve tip 2 diyabet riskini artırdığı biliniyordu ancak ilk kez bilim adamları gazlı ve şekerli içeceklerin hücrelerin yaşlanmasına yol açtığını ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçları "American Journal of Public Health" dergisinde yayımlandı.