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Sağlık

Gazlı ve şekerli içecekler çocukları saldırganlaştıyor

Gazlı ve şekerli içeceklerin çocukları saldırgan hale getirebileceği belirlendi

17 Ağustos 2013 05:49

 

ABD'deki Columbia Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, günde 4 gazlı ve şekerli içecek tüketen çocukların kavga etme ve saldırgan davranışlar sergileme riskinin iki kat arttığını gösterdi.
5 yaşındaki 3 bin çocuğun annesi, 2 ay boyunca çocuklarının davranışına ve ne tür içecekler tükettiklerine ilişkin anket doldurdu.
1500 çocuğun günde en az bir gazlı ve şekerli içecek tükettiği belirlendi. 25 çocuktan birinin ise bu tür içeceklerden günde 4-5 adet içtiği görüldü.
"Journal of Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırmada, bu tür içeceklerin günlük tüketimi ne kadar artarsa davranış bozukluğunun da o kadar arttığı vurgulandı.
Bilim adamları, çocukların tükettiği gazlı ve şekerli içecek miktarının azaltılması ya da bunların onlara hiç verilmemesi önerisinde bulundu.
Bu tür içeceklerdeki şeker ve kafeinin çocukların davranışlarını etkilediği düşünülüyor.

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