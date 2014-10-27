Gazi'ye 'iyi ki kollarını kaybetmişsin şerefsiz' diyen şoför açığa alındı

İki kolunu, sağ ayağını ve bir gözünü Şırnak’ta çatışmada kaybeden Gazi Yılmaz Yiğit, Ankara’da belediye otobüsüne bindi, şoför gazi kartını basması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, kartının arka cebinde olduğunu, elleri olmadığı için çıkaramadığını söyleyen Gazi Yiğit, şoförden yardım istedi. Şoför, gaziye “Sizin gibi şerefsizlerden bıktım.

Senin gibi şerefsiz bir gaziden 2 bin 500 TL tazminat aldım, benim için mi gazi oldun şerefsiz” dedi.

'Sana iyi olmuş, iyi ki kaybetmişsin'

Ardından otobüs şoförünün Gazi Yiğit’e söyledikleri ise, karakol tutanaklarına “Bana ne. Çıkarmak zorunda mıyım? Bunlar hep böyle. Benim için mi kollarını kaybettin. Sana iyi olmuş, iyi ki kaybetmişsin. Senin gibi şerefsiz bir gaziden 2 bin 500 lira tazminat aldım” olarak yansıdı.

Gazi'ye şiddet girişiminde de bulunan şoför olayın kamuoyuna yansımasının ardından açığa alındı.

Sizlerin uyguladığı politikalar yüzünden bizlere bu insanlar şerefsiz diye hitap etmektedir

Gazi Yiğit ve diğer gazi arkadaşları olayın ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Gazi Yiğit, “Ben Şırnak’ta 7 yıl boyunca Özel Hareket Birliğinde görev yaptım, yanımda birçok arkadaşım şehit oldu, gazi oldu ve sonunda 2 kolumu, 1 bacağımı ve 1 gözümü kaybettim. Dün akşam Ankara Büyükşehir Belediyesi belediye otobüsüne bindim, otobüse binerken Gazi olduğumu söyledim, bana binerken otobüs şoförü, bir şey söylemedi inerken de, bana ‘Kart basmadınız’ dedi, ben de gazi olduğumu çipli kartımın ve kollarımın olmadığını belirttim. Bunun üzerine bana ‘Gazi olman beni ilgilendirmez’ dedi, kart basmam için ısrar etti ve sonunda bana bağırarak insanların için de ‘Sizin gibi şerefsizlerden bıktım. Senin gibi şerefsiz bir gaziden 2 bin 500 TL tazminat aldım, benim için mi gazi oldun şerefsiz’ diyerek üzerime yürüdü. Şimdi Başbakan, Cumhurbaşkanına sesleniyorum sizlerin uyguladığı politikalar yüzünden bizlere bu insanlar şerefsiz diye hitap etmektedir” ifadelerini kullandı.

CHP'li Umut Oran: Melih Gökçek özür dilemeli

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, terör gazisi Yılmaz Yiğit’in dün gece Ankara’da belediye otobüsünde hakarete maruz kalması üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in özür dilemesini ve şoför Vahit Çatal hakkında gerekli cezayı vermesini istedi.



Hükümetin açılımı sürerken şehitlerin geldiğini, gazilere hakaret edildiğini belirten Oran, “Masanın üzerinde silah varken müzakere olmaz. Silahı elinde tutan seni esir alır, istediği zaman tekmeyi vurur masayı dağıtır” diyerek AKP hükümetinin politikasını eleştirdi. Umut Oran, “Hitler taktiklerini uygulayan hükümet şimdi ‘makul şüphe’ ile artık ‘ileri faşizme’ geçmek üzere. AKP’ye karşı laf eden, ağzını açan herkesi hapsedecekler, malvarlığına el koyacaklar. Artık yeter bu daha nereye kadar gidecek, buradan herkese 'Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek' diyorum” şeklinde konuştu.