Gazinin protez bacağına haciz geldi

İzmirli Bülent Kocaoğlan, Hakkari Çukurca'daki terör saldırısında 16 silah arkadaşını şehit verdi, kendisi de sol bacağını kaybetti. Mucize eseri hayatta kalan Kocaoğlan, o dönemde takılan eski tip protezi, parasını devletten nasıl olsa alacağına güvenip bankadan kredi çekerek modern bir protez bacakla değiştirdi. Ancak SGK, 'evrakların incelendiği' gerekçesiyle 7 aydır ödeme yapmayınca, gazi Bülent Kocaoğlan'a, borcunu ödemediği için bankadan haciz geldi.

Bülent Kocaoğlan, vatani görevini yaptığı Hakkari Çukurca'daki karakol, 1996 yılının Temmuz ayında PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Saatler süren çatışmada 16 asker şehit oldu. Aralarında Bülent Kocaoğlan'ın da bulunduğu 21 asker ise yaralı kurtuldu.

Ağır yaralanan Kocaoğlan, Hakkari ve Ankara GATA'da, uzun tedavi sürecinin ardından mucize eseri hayatta kaldı, ancak sol bacağını diz üstünden kaybetti.

Kredi çekip protez taktırdı, SGK 7 aydır ödemedi

PKK saldırısından kurtulduktan sonra 18 yıl boyunca devletin kendisine verdiği protez bacakları kullanan Bülent Kocaoğlan, torba yasada yer alan 'gaziler var olan protezlerin en gelişmişini kullanabilir' düzenlemesindeki haktan yararlanmak için müracaat etti.

Ancak medikal firması, gazinin günlük yaşamında büyük kolaylıklar sağlayan, hareket edebilen ve düşmesini önleyen 135 bin lira değerindeki protez bacağı, devletin ödemeleri geciktirdiği gerekçesiyle, belli bir avans bedeli karşılığında geçen nisan ayında taktı. Bülent Kocaoğlan da SGK'nın ödeme yapacağına güvenip bankadan 50 bin lira kredi çekip, peşinat olarak medikal firmasına verdi.

Yeni protez bacağıyla adeta bir bacağının olmadığını unutan Bülent Kocaoğlan'ın sevinci çok uzun sürmedi. Kısa sürede ödeme yapılacağını sanan Bülent Kocaoğlan'a, beklediği ödeme bir türlü yapılmadı.

Evrak ulaşmadığı için 7 aydır ödeme yapılmadı

İzmir'deki SGK birimine başvurduğunda evrakın Ankara Maltepe'deki SGK bürosuna gönderildiği söylendi. Oraya ulaştığında ise evrakın henüz kendilerine gelmediğini bildirildi. Kurumun bölümleri arasında evrakı sürekli yer değiştiren Bülent Kocaoğlan'a, aradan geçen 7 ayda herhangi bir ödeme yapılmadı.

Bunun üzerine kredi borcunu ödeyemeyen Bülent Kocaoğlan'a bankadan haciz bildirim kağıtları gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlara başvurdu

Yaptığı tüm girişimlerden eli boş dönen Bülent Kocaoğlan, haciz kıskacından da parası olmadığı için kurtulamadı. Eşi ve çocuklarıyla da maddi zorluk çektikleri için sıkıntılar yaşayan Kocaoğlan, Cumhurbaşkanından, Başbakana, bakanlara kadar yaptığı başvurulara rağmen sorununa çözüm bulamadığını söyledi.

'Devlete güvenerek hata yaptım'

Kocaoğlan'ın son çaresi sosyal medya üzerinden yardım istemek oldu. Yaşadıklarını en ince detayına kadar, oğlunun cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüde anlatan Kocaoğlan, bunu da sosyal medya üzerindeki profilinde paylaşıp, yaşadıklarını herkesin öğrenmesini sağladı. Yaşadıklarına artık isyan ettiğini, devletin kendisine verdiği 'gazilik' unvanı ile 'övünç madalyasını' bile istemeyecek duruma geldiğini dile getiren Bülent Kocaoğlan şöyle dedi:

"Bu hakkı verdiler. Her gazi gibi ben de yararlandım. Sonra ödeyeceklerine güvenip kredi kullanıp, ödedim. Ama devlete güvenerek hata yaptım. Bugün yuvam dağılmak üzere. Sorumlusu kim? Deselerdi bana ödeme olmadığını, ben zıplayarak gezer yine de almazdım. Bu bana yapılan haksızlık. Ben askere gittiğim zaman sırım gibi delikanlıydım. Böyle değildim. Bizim sorunumuza çare bulunsun."

Müfettişler durumu inceliyor

İzmir SGK Müdürlüğü yetkililer ise, Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili yeni kararlar aldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Medikal cihazlar, protezler için üst sınırlar belirlendi. Eskiden incelemeyi bölge müdürlükleri yapıp ödemeyi gerçekleştirirken, yeni uygulamaya göre her protez için belirlenen üst sınırı aşanlar için Ankara'da inceleme yapılıyor. Ankara'da müfettişler üst sınırı aşan faturaları 'suistimal var mı?' diye inceleyip onay veriyor, ödeme yapılıyor. Bu konuda da inceleme devam ediyor. O tamamlandığı zaman ödemeyi yapacağız. Ancak sorun bu tür dosyaların yığılmasından."

Bu arada Ankara'da dosya yığılması olduğu, bu nedenle onay ve ödemelerin geciktiği belirtildi.