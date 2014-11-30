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Gaziantep'te Kobanê protestosuna polis müdahalesi

Müdahalenin ardından gruptakiler, ara sokaklara dağıldı. Polis, bölgedeki güvenlik önlemlerini arttırdı

30 Kasım 2014 22:43

Gaziantep'te, IŞİD'i protesto etmek amacıyla toplanan gruba polis, basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti.

IŞİD'in Kobanê’deki saldırılarını protesto eden 150 kişilik grup, akşam saatlerinde Beybahçe ve Vatan mahallelerinde toplandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Metin Faruk Tamer’in haberine göre, polis, yüzlerini poşularla gizleyen çoğunluğu çocuklardan oluşan gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Polis daha sonra gruba su ve biber gazıyla müdahale etti.

Müdahalenin ardından gruptakiler, ara sokaklara dağıldı. Polis, bölgedeki güvenlik önlemlerini arttırdı. 

 

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