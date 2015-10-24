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"Gaziantep'te güvenlik güçleri IŞİD'e göz yumuyor" iddiası

Ankara katliamını yapan canlı bombaların Türkiye'ye Gaziantep'ten giriş yaptığı öne sürülüyor

Ankara katliamında, canlı bombalarla birlikte 100 kişi hayatını kaybetmişti

24 Ekim 2015 11:28

Ankara’daki katliamı gerçekleştirenlerle birlikte halen yakalanmayan canlı bombaların Türkiye’ye giriş yaptıkları Gaziantep’te yalnızca polisin değil yargının da IŞİD’i etkisiz hale getirecek bir tutumdan uzak olduğu iddia ediliyor.

 

Yılgınlık var

 

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, Kilis’in Elbeyi mıntıkasından girip Doğanpınar mevkiinden geçerek Gaziantep’e giren IŞİD mensuplarının tamamının istihbarat ve terör şubelerince takip edildiği öne sürülüyor. Ancak uzun zamandır yakalananlar da dahil yargı önüne çıkarılanlara ciddi herhangi bir işlem yapılmadığı iddia ediliyor. Buna göre, şüpheliler çoğunlukla mahkemeye dahi çıkarılmadan salıveriliyor. Soruşturma sürecinde şüpheli kişilerin işlemleri dahi çok uzun sürebiliyor. Bütün bunlar IŞİD’cilerin yakalanarak tutuklanmalarını sağlamakla görevli personelde yılgınlık oluşturmuş durumda.

Polisin bir süredir IŞİD’cileri kendi mıntıkaları dışına kadar takip ettikten sonra takibatı bırakmaya başladığı öne sürülüyor. İddiaya göre, takip edilen IŞİD’ciler Jandarma bölgesine geçtiğinde hemen takibi bırakıp Jandarma’yı arıyorlar. Bu şekilde Oğuzeli ilçesinde Jandarma tarafından bir düzine IŞİD’cinin yakalandığı iddia ediliyor.

 

'Otogardan dağılım' iddiası

 

Gaziantep’e gelen IŞİD mensuplarının buradaki merkez otogardan başka bölgelere dağıldığı belirtiliyor. Ancak otogarda görev yapan otogar polislerince şu ana kadar bir yakalama yapıldığına dair bilgi bulunmuyor.

 

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