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Ankara katliamıyla ilgili aranan şüpheli sayısı 10'a yükseldi

9 kişi hakkında, 'yokluğunda tutuklama' kararı verilmişti

22 Ekim 2015 23:44

10 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan "Barış, Emek ve Demokrasi" mitingi öncesinde gerçekleşen ve 102 kişinin ölümüne sebep olan Ankara katliamıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüphelilerin sayısı 9'dan 10'a yükseldi

Habertürk'ün haberine göre, soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda, haklarında, yokluğunda tutuklama kararı verilen Yunus Durmaz, Halil İbrahim Durgun, Hasan Hüseyin Uğur, Abdülmuttalip Demir, Burak Ormanoğlu, Metin Akaltın, Mehmet Kadir Cebeal, Deniz Büyükçelebi ve Hacı Ali Durmaz'ın yanı sıra bir şüphelinin daha aranmasına başlandı.

Saldırının ardından tutuklanan ve serbest bırakılan şüpheliler haricinde, yakalanamayan 9 şüpheli bulunuyordu. Soruşturmayı yürüten savcılığın talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bu şüpheliler hakkında "yokluğunda tutuklama" kararı vermişti.

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